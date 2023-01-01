24 ألف نازح ودمار شامل بفعل عدوان الاحتلال على طولكرم

طولكرم/سما/

قال محافظ طولكرم اللواء د. عبد الله كميل خلال لقائه مع وفد دبلوماسي ضم عددًا من السفراء والقناصل وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية، إن محافظة طولكرم تعرضت لعدوان إسرائيلي ممنهج خلّف دمارًا هائلًا ونزوحًا واسعًا في صفوف المواطنين.

واستهل كميل حديثه بنقل تحيات الرئيس محمود عباس “أبو مازن”، ومتابعة واهتمام رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى لما يجري في المحافظة.

وأوضح أن الاحتلال ارتكب سلسلة من الانتهاكات الجسيمة، من بينها: تدمير البنية التحتية، وإحراق المنازل، وسرقة مقتنيات المواطنين، قائلا: "الاحتلال يمارس نهج السرقة والنهب وكأنها سياسة ممنهجة"، مشيرا إلى أن الاحتلال أعاق محاولات توفير حلول إغاثية مثل البيوت المتنقلة، عبر التهديد المباشر.

كما اسفر العدوان عن تدمير ما بين 2800 إلى 3000 وحدة سكنية في المخيمين، وتسبب في نزوح ما يقارب 24 ألف مواطن.

وكشف كميل أن عدد الشهداء منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بلغ 223 شهيدا، بينهم نساء وأطفال، فيما يعيش التجار ظروفا اقتصادية صعبة نتيجة الإغلاق الكامل للمحافظة ومنع دخول المواطنين من أراضي عام 1948، الذين يشكلون شريانا اقتصاديا أساسيا.

وأضاف أن القطاع التعليمي تأثر بشكل كبير وهناك فاقد تعليمي عند الطلبة منذ عام 2023، كما تعطلت المدارس الحكومية والخاصة لأكثر من 80 يوما منذ بدء العدوان على المدينة ومخيميها.

وأكد أن الشعب الفلسطيني يدفع ثمن بقاء الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال، وأن جميع الحروب التي يخوضها نتنياهو تنبع من مصلحته الشخصية، "وشعبنا يتوق إلى السلام والعيش بأمن واستقرار".

وجدد كميل دعوته للمجتمع الدولي والعربي والإسلامي إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف هذا العدوان، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ودعم مشاريع إعادة الإعمار، وتوفير المساعدات الإنسانية، خاصة في ظل حاجة آلاف الأسر إلى شقق سكنية بعد فقدان منازلهم.

وأكد أن خطة المحافظة ترتكز على إعادة الإعمار وعودة المواطنين إلى منازلهم، واستعادة الحياة والأمن في المخيمات.