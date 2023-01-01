  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

24 ألف نازح ودمار شامل بفعل عدوان الاحتلال على طولكرم

الإثنين 19 مايو 2025 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
24 ألف نازح ودمار شامل بفعل عدوان الاحتلال على طولكرم



طولكرم/سما/

قال محافظ طولكرم اللواء د. عبد الله كميل خلال لقائه مع وفد دبلوماسي ضم عددًا من السفراء والقناصل وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية، إن محافظة طولكرم تعرضت لعدوان إسرائيلي ممنهج خلّف دمارًا هائلًا ونزوحًا واسعًا في صفوف المواطنين.

واستهل كميل حديثه بنقل تحيات الرئيس محمود عباس “أبو مازن”، ومتابعة واهتمام رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى لما يجري في المحافظة.

وأوضح أن الاحتلال ارتكب سلسلة من الانتهاكات الجسيمة، من بينها: تدمير البنية التحتية، وإحراق المنازل، وسرقة مقتنيات المواطنين، قائلا: "الاحتلال يمارس نهج السرقة والنهب وكأنها سياسة ممنهجة"، مشيرا إلى أن الاحتلال أعاق محاولات توفير حلول إغاثية مثل البيوت المتنقلة، عبر التهديد المباشر.

كما اسفر العدوان عن تدمير ما بين 2800 إلى 3000 وحدة سكنية في المخيمين، وتسبب في نزوح ما يقارب 24 ألف مواطن.

وكشف كميل أن عدد الشهداء منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بلغ 223 شهيدا، بينهم نساء وأطفال، فيما يعيش التجار ظروفا اقتصادية صعبة نتيجة الإغلاق الكامل للمحافظة ومنع دخول المواطنين من أراضي عام 1948، الذين يشكلون شريانا اقتصاديا أساسيا.

وأضاف أن القطاع التعليمي تأثر بشكل كبير وهناك فاقد تعليمي عند الطلبة منذ عام 2023، كما تعطلت المدارس الحكومية والخاصة لأكثر من 80 يوما منذ بدء العدوان على المدينة ومخيميها.

وأكد أن الشعب الفلسطيني يدفع ثمن بقاء الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال، وأن جميع الحروب التي يخوضها نتنياهو تنبع من مصلحته الشخصية، "وشعبنا يتوق إلى السلام والعيش بأمن واستقرار".

وجدد كميل دعوته للمجتمع الدولي والعربي والإسلامي إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف هذا العدوان، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ودعم مشاريع إعادة الإعمار، وتوفير المساعدات الإنسانية، خاصة في ظل حاجة آلاف الأسر إلى شقق سكنية بعد فقدان منازلهم.

وأكد أن خطة المحافظة ترتكز على إعادة الإعمار وعودة المواطنين إلى منازلهم، واستعادة الحياة والأمن في المخيمات.

الأكثر قراءة اليوم

آخر تطورات مفاوضات غزة

موقع أميركي يكشف عن علاقة دولة خليجية بتنفيذ هجوم الـ 7 من اكتوبر على اسرائيل..

بعملية سرية.. الموساد الإسرائيلي يعلن جلب الأرشيف السوري حول الجاسوس إيلي كوهين (صور)

تقرير أمريكي عن "سبب استثنائي" له علاقة بدولة خليجية دفع حماس لتنفيذ طوفان الأقصى

ويتكوف: لن نسمح بحدوث أزمة إنسانية في غزة خلال عهد ترمب

مراقبون إسرائيليون: هذه حرب نتنياهو لا حربنا.. وموقف ترامب حاسم ومرتبط بما سمعه من العرب

جيش الاحتلال ينذر سكان مناطق وأحياء شرق خان يونس ودير البلح بالإخلاء

الأخبار الرئيسية

لبيد: نقل غزة للسيطرة المصرية هو الحل الأمثل واحتلال القطاع كارثة ..

نائب الرئيس الأمريكي فانس يلغي زيارته لتل أبيب في ظل قرار اسرائيل اجتياح قطاع غزة

نتنياهو يتمسك بإبادة واحتلال غزة ويقر بضغوط خارجية لإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع

موقع عبري يكشف تفاصيل اغتيال القيادي احمد سرحان واختطاف عائلته في خان يونس ...

موقع أميركي يكشف عن علاقة دولة خليجية بتنفيذ هجوم الـ 7 من اكتوبر على اسرائيل..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية