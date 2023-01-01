تحقيق للتلفزيون الالماني : نتنياهو كان يتعمد إفشال إتمام أي صفقة تبادل ويُنسبه للسنوار

برلين/وكالات/

أظهر تحقيق استقصائي، اليوم السبت 2025، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يسرب وثائق مزورة ينسبها لرئيس حركة حماس الشهيد يحيى السنوار لإظهار أن حركته هي من تريد إفشال صفقة التبادل وهذه الوثائق عبارة عن إعداد موقف من قبل الاستخبارات العسكرية لحماس تشير إلى إمكانية التوصل لصفقة جزئية في عام 2024

وبيّن التحقيق الذي أعده التلفزيون الألماني العام، أن نتنياهوكان يتعمد إفشال إتمام أي صفقات تبادل مع حماس ويظهرعوائل الأسرى بأنهم يتبنون موقف حماس ضده".

وبنهاية 1 مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس و "إسرائيل"، بدأ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وتنصل نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين، دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بشكل كامل.

ويُصعد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحرب في قطاع غزة؛ خدمة لأجندته السياسية، بينما تؤكد حركة حماس أن هذا التصعيد يقوّض جهود الوسطاء الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع.

وترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 173 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.