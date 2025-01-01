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تصعيد دموي في قطاع غزة.. 117 شهيدا منذ الفجر وغارات جديدة على جباليا وخانيونس..

الخميس 15 مايو 2025 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصعيد دموي في قطاع غزة.. 117 شهيدا منذ الفجر وغارات جديدة على جباليا وخانيونس..



غزة/سما/

تواصل طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة اعدادًا جديدة من الشهداء والجرحى .
وقالت مصادر طبية ان ١١٧ مواطنا ارتقوا منذ ساعات الفجر منهم اكثر من ستين في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وبعد ظهر اليوم جددت طائرات الاحتلال قصفها لخان يونس وارتقى شهيدان ومصابون في قصف من مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين قرب مدينة حمد شمال غربي المدينة .
وقالت مصادر فلسطينية ان الشهيدان هما الصحفي في شبكة قدس احمد انور الحلو وشقيقه.
كما ارتقى ستة شهداء في القصف الإسرائيلي على خزاعة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وفي مخيم جباليا ارتقى ١٥ شهيدا بينهم ١١ طفلا وامراة نتيجة قصف إسرائيلي على عيادة التوبة الصحية بمنطقة الفاخورة بالمخيم .
وكان سبعة مواطنين من عائلة شهاب ارتقوا في قصف منزل بجباليا البلد فيما استشهد ثلاثة مواطنين ببيت لاهيا شمال القطاع.
وقال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انه وصل مشافي القطاع ٨٢ شهيدا ( ٧٧شهيدا جديدا، وخمسة شهيد انتشال)، و ١٥٢ إصابة خلال 24 ساعة الماضية
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٢٠١٠ شهيد و ١١٩٩٩٨ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م .
وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٢٨٧٦ شهيد، ٧٩٥٧ اصابة)

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