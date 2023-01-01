رئيس الوزراء القطري: الهجمات التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة تشير الى انها غير مهتمة بالتفاوض على وقف إطلاق النار

الدوحة /سما/

قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الهجمات التي شنتها إسرائيل على غزة هذا الأسبوع ترسل إشارة مفادها أن تل أبيب غير مهتمة بالتفاوض على وقف إطلاق النار.

وقال رئيس الوزراء القطري لشبكة “سي إن إن” الأمريكية إن قطر اعتبرت إطلاق سراح الرهينة الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر “إنجازا سيُساعد في إعادة المفاوضات إلى مسارها الصحيح”.

وأضاف: “ولكن للأسف، كان رد فعل إسرائيل على ذلك القصف في اليوم التالي، بالتزامن مع إرسال الوفد”، مؤكدا أن إسرائيل بذلك “ترسل إشارة مفادها أنها غير مهتمة بالمفاوضات”.

وتابع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: “فرقنا تتواصل مع كلا الطرفين. نأمل أن نرى بعض التقدم؛ لست متأكدا ما إذا كان هذا التقدم سيُرى قريبا في ظل هذا السلوك المستمر من قبل إسرائيل”.

وأكد أن “الحل سيكون صعبا ما لم تكن الأطراف مستعدة لمفاوضات هادفة مهما بذل الوسطاء”، مضيفا: “في نهاية المطاف، القرار بيد الأطراف”.

وأوضح رئيس الوزراء أن خطة توزيع المساعدات الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة لغزة “غير ضرورية”، مؤكدا أنه ينبغي عوضا عن ذلك السماح للأمم المتحدة بتسليم المساعدات إلى القطاع الذي مزقته الحرب.

وأرسلت إسرائيل فريقا إلى الدوحة لمواصلة المناقشات، التي تتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قطر.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان صدر عنه الأربعاء، أن نتنياهو أنهى سلسلة محادثات مطولة مع ويتكوف وفريق التفاوض الإسرائيلي في ملف الأسرى والمفقودين، دون أن يورد أي تفاصيل إضافية حول فحوى اللقاءات أو نتائجها.

ومساء الأربعاء، أدلى ويتكوف بتصريحات من الدوحة عبر فيها عن تفاؤله بشأن غزة، وقال إن المحادثات التي أجراها مع أمير دولة قطر ورئيس الوزراء كانت “بناءة” ويتوقع أن تقود إلى “أشياء جيدة”. وأضاف أن الوضع في غزة “مأساوي”، مشددا على أن الجهود تُبذل لتحسينه.

في المقابل قالت صحيفة “هآرتس”، نقلا عن مصدر إسرائيلي مساء الأربعاء، إن ويتكوف اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الدوحة عدة مرات خلال الـ24 ساعة الماضية في محاولة لإقناعه بتوسيع صلاحية وفد بلاده المفاوض وإبداء مرونة أكبر في التفاوض “لكن دون جدوى”.

وأضاف المصدر للصحيفة أن ويتكوف “يدرس أيضا مقترحات إضافية للإفراج عن المختطفين على دفعات، بهدف دفع الأطراف إلى وقف إطلاق النار”.

وبحسب المصدر فإن إسرائيل تصر على مقترح ويتكوف الذي تم التوصل إليه قبل شهرين ونصف، والذي يقضي بأن تفرج حماس عن عشرة أسرى أحياء ونصف الأسرى القتلى، كشرط للدخول في مفاوضات ووقف إطلاق النار لمدة 45 يوما.

ونقل موقع “واللا” الإسرائيلي عن مسؤولَين إسرائيليين أن المحادثات التي يديرها المبعوث الأمريكي في الدوحة لم تُحرز أي تقدّم حتى الآن. وأوضح أحد المسؤولين أن نتنياهو يُبدي “صفر مرونة” تجاه أي تعديلات على مقترح ويتكوف.

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت القناة “12” الإسرائيلية، أنه رغم الضغوط الأمريكية، فإن الوفد الإسرائيلي الذي وصل إلى الدوحة لا يملك سوى تفويض محدود، مع عدم وجود مجال كبير للمناورة، وإنما يسمح للمناقشة فقط في إطار مخطط ويتكوف الأصلي، والذي يتضمن إطلاق سراح 10 أسرى وإمكانية توسيع المفاوضات إلى ترتيب شامل أو وقف إطلاق نار.

وفي السياق ذاته، ذكرت قناة “i24NEWS” الإسرائيلية أن نتنياهو والوفد الإسرائيلي المرافق له أوضحوا خلال المباحثات أن مقترح ويتكوف هو الصيغة الوحيدة الممكنة من وجهة نظرهم، ولا مجال لقبول بدائل أو تعديلات جوهرية عليه.

وأضافت القناة، نقلا عن مصدر مطلع، أن عددا من عائلات الأسرى الإسرائيليين المتواجدين في الدوحة عقدوا اجتماعا استمر ساعتين ونصف الساعة مع مسؤولين قطريين والمبعوث الأمريكي، دون الإشارة إلى نتائج تلك اللقاءات.

وأشارت مصادر في الإدارة الأمريكية إلى أن رسالة ويتكوف للجانب الإسرائيلي كانت واضحة: واشنطن تصر على إنهاء الحرب في غزة.

ويرى مستشارو ترامب أن إطلاق سراح الأسير عيدان ألكسندر مؤخرا، وزيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة، يشكلان فرصة لا ينبغي تفويتها للضغط على نتنياهو للمضي قدما نحو إتمام صفقة شاملة، لا تترك له خيارات كثيرة للتراجع.

كما تأمل مصر وقطر والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق خلال زيارة الرئيس ترامب للمنطقة، والتي بدأها الثلاثاء وتستمر حتى 16 مايو الجاري، في أول زيارة له للمنطقة منذ بداية ولايته الثانية في يناير الماضي.

وتزامنا مع المفاوضات وزيارة الرئيس ترامب للمنطقة، تصعد إسرائيل من حربها على قطاع غزة، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي لليوم الثاني بسلسلة غارات عنيفة مناطق متفرقة بما فيها محيط مستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس، ما أسفر، خلال اليوم، عن مقتل ما لا يقل عن 70 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء.

وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لغزة إلى 52928 شهيدا و119846 مصابا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023، وفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع.