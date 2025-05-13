خبير إسرائيلي: نتنياهو يقترب بسرعة من صدام مباشر مع ترامب

القدس المحتلة/سما/

تدهورت العلاقات الأميركية - الإسرائيلية، التي كانت توصف بأنها "علاقات مميزة"، بشكل كبير، مؤخرا، "الأمر الذي من شأنه أن يؤدي أيضا إلى نهاية ستة عقود من الشراكة في القيم والسياسة والإستراتيجية العميقة التي تعاظمت طوال سنين"، وفق للخبير الإسرائيلي في الشؤون الأميركية، بروفيسور أبراهام بن تسفي.

ولفت بن تسفي، في مقال نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الثلاثاء، إلى أن الانطباع هو أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "يقتربان بسرعة إلى صدام وجها لوجه في قضايا مركزية إقليمية وعالمية بالغة الأهمية".

وأضاف أن "إنهاء سريع للحرب في غزة يعتبر بالنسبة لترامب أنه خطوة ضرورية في بلورة وبناء تراثه كزعيم عنيد، يسعى بلا كلل من أجل تسوية، أو على الأقل استقرار، صراعات وأزمات خطيرة"، مثلما أوقف المواجهة بين الهند وباكستان، وربما ينجح في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ووفقا لبن تسفي، فإن "لجبهة غزة أهمية خاصة في تطلعات ترامب كي يظهر كوسيط ماهر، إذ إن هذا شرط ضروري لدفع خطة طموحة في مركزها إعادة بلورة الشرق الأوسط كله على أساس هيمنة أميركية، يفترض أن تستند إلى صفقات بين واشنطن ودول الخليج"، ومن خلالها تزود إدارة ترامب أسلحة حديثة مقابل استثمارات عملاقة لدول الخليج في الاقتصاد الأميركي، "ليتشكل بنظر البيت الأبيض تحالفا إستراتيجيا وسياسيا واسعا بإمكانه، بتأييد ودعم أميركي، أن يواجه التهديد الإيراني أو أي تهديد آخر يتحدى استقرار التحالف الجاري بناءه".

واعتبر أن "الحلقة المركزية في هذا التحالف، وهي تطبيع إسرائيلي – سعودي، ما زالت ناقصة، لأن شروطها المسبقة التي وضعها الشركاء المفضلين على واشنطن في السعودية، وهي إنهاء الحرب في غزة وتصريح إسرائيلي أولي حول أفق سياسي في القضية الفلسطينية، لم تتحقق بعد. فحكومة بنيامين نتنياهو اختارت، حتى الآن، توسيع الاجتياح البري في غزة وفضلته على بطاقة الدخول إلى الشرق الأوسط الجديد كلاعب مركزي".



وتابع أنه عشية زيارة ترامب إلى السعودية والإمارات وقطر، التي بدأت اليوم، "لم يعد بالإمكان إخفاء التصدعات الآخذة بالاتساع بين الحليفين. وعمليا، ’العلاقات المميزة’ بين إسرائيل والولايات المتحدة، التي لا يمكن التقليل من أهميتها، تجد نفسها تحت حركة كماشة تاريخية: تهديد حقيقي لهذه العلاقات يتعالى من جانب الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي، وفي الوقت نفسه هناك توجهات بالتقوقع من جانب الجناح الانعزالي في الحزب الجمهوري".

ورأى بن تسفي أن "هذا كله أدى إلى نمو إحباط وغضب وخيبة أمل في البيت الأبيض تجاه نتنياهو. وفي بداية الأزمة، كانت غاية التعبير عن الإحباط التلميح لنتنياهو بأنه ’يدوس’ على الأقدام الأميركية في النقاط الهامة لهم، مثل الإعلان عن مفاوضات مع إيران من دون التشاور مع إسرائيل، واتفاق وقف إطلاق النار مع الحوثيين فيما إطلاق الصواريخ على إسرائيل مستمر، وتجاوز إسرائيل في الحملة السياسية في المنطقة".



وأضاف أن "تعابير الاستياء باتت مكشوفة الآن، ويبدو أن ترامب وكذلك (مبعوثه الخاص ستيف) ويتكوف يواجهان صعوبة في فهم المنطق الإستراتيجي في استمرار التوحل الإسرائيلي في مستنقع غزة، وهذا يبدو لهما أنه قتال بلا هدف وفائدة. وبما أن الحديث يدور عن رئيس سريع الغضب وفظ في أسلوبه الكلامي، ويسعى إلى تقدم سريع وإنجازات فورية، بالإمكان التقدير أنه مقابل تعنت نتنياهو، ستطفو أزمة صدام كبيرة".

وحسب بن تسفي، فإن المفاوضات المباشرة بين إدارة ترامب وحماس، التي أسفرت عن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية، عيدان ألكسندر، "هي إحدى الخطوات وحسب من بين الخطوات التي قد تعكر السماء أكثر فوق العلاقات المميزة. ولاحقا قد تصل الأمور إلى إشراك حماس في الحكم في غزة في اليوم التالي، والسعي إلى اتفاق نووي مع إيران من دون التشاور مع إسرائيل، وتأييد البرنامج النووي السعودي المدني بلا ضوء أخضر إسرائيلي".

وخلص بن تسفي إلى أنه "يبدو حاليا أنه يوجد تطابق بين مفهوم إدارة ترامب للغايات الإستراتيجية وبين مواقف جمهور واسع في إسرائيل. وهذا الواقع يجعل من الصعب على نتنياهو أن يقود ضد البيت الأبيض الحالي معركة سياسية كالتي خاضها ضد إدارة أوباما، إذ أنه هو وحكومته، الذين وضعوا بقاءهم السياسي في رأس سلم أولوياتهم، يفتقرون لدعم إسرائيلي داخلي واسع بالقدر الكافي كي ينفذوا معركة مشابهة بنجاح وفي المدى البعيد".