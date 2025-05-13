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موقع امريكي يكشف تفاصيل القناة السرية بين حماس وأمريكا ودور الفلسطيني بحبح

الثلاثاء 13 مايو 2025 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع امريكي يكشف تفاصيل القناة السرية بين حماس وأمريكا ودور الفلسطيني بحبح



وكالات - سما-

بدأت القناة الخلفية السرية التي أدت إلى إطلاق سراح عيدان ألكسندر عندما اتصل مسؤول كبير في حماس في الخارج ببشارة بحبح، رجل الأعمال والناشط السياسي الفلسطيني الأميركي، بحسب مسؤولين إسرائيليين كبيرين، ومسؤول فلسطيني كبير، ومسؤول أميركي كبير. حسب موقع "أكسيوس".

وكانت هذه الخطوة الأولى في جهد دبلوماسي سري شاركت فيه حكومات ووسطاء متعددون، بحسب المسؤولين.

تواصل القيادي البارز في حماس مع بحبح في أبريل/نيسان لفتح قناة اتصال مع مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف. ورغم بطء وتيرة الجهود، إلا أنها تسارعت الأسبوع الماضي، وفقًا لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى.

على مدار الأسبوعين الماضيين، تم تبادل ما يقارب 20 رسالة - نصوصًا ومكالمات هاتفية - عبر بحبح. ووفقًا لمصدر مطلع، فقد تحدث أيضًا مباشرةً مع كبير مفاوضي حماس، خليل الحية. ورفض بحبح التعليق.

نجح ويتكوف، بالتعاون مع كبار المسؤولين القطريين، وبالاعتماد بشكل كبير على وساطة بحبح، في إقناع حماس في نهاية المطاف بأن إطلاق سراح ألكسندر دون قيد أو شرط سيعود بفائدة كبيرة على ترامب. إلا أن ويتكوف لم يُجرِ محادثات مباشرة مع حماس خلال المفاوضات التي استمرت أسبوعين.

علمت إسرائيل بالمحادثات من خلال أجهزتها الاستخباراتية، وليس من البيت الأبيض. ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين، تم اعتراض اتصالات سرية، مما كشف عن المفاوضات.

زيارة ديرمر إلى واشنطن

عندما زار وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر واشنطن الخميس الماضي، لم يكشف المسؤولون الأمريكيون في البداية عن القناة السرية. واضطر ديرمر نفسه إلى طرح الأمر على ويتكوف، الذي أكد أن المحادثات جارية. في تلك المرحلة، لم تكن حماس قد وافقت بعد على إطلاق سراح ألكسندر، وأكد ويتكوف أن إسرائيل لن تكون مضطرة لتقديم أي شيء في المقابل.

صرح مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، بأن إدارة ترامب أوضحت أن إطلاق سراح ألكسندر سيدفع الولايات المتحدة إلى الضغط من أجل وقف إطلاق نار لمدة 70-90 يومًا، وهي مدة أطول بكثير من المقترحات السابقة. وبموجب الشروط التي نُقلت إلى حماس، سيتم إطلاق سراح 10 رهائن مقابل ذلك، وستضمن الضمانات الأمريكية والقطرية والمصرية عدم استئناف الأعمال العدائية خلال فترة المفاوضات.

ولم يؤكد الجانب الأمريكي هذه الشروط.

وفي أعقاب موافقة حماس على إطلاق سراح ألكسندر، اتصل ويتكوف بكل من نتنياهو وديرمر، بالإضافة إلى عائلة ألكسندر.

قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى، إن رئيس الوزراء القطري "حقق المطلوب بإقناع حماس بإتمام الصفقة". ووفقًا للمسؤول، ساهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيضًا في هذا الجهد، وكان الضغط العسكري الذي مارسته إسرائيل على حماس "حاسمًا". وقلل المسؤول الأمريكي من شأن دور بحبح، قائلاً: "لم يكن له دور يُذكر".

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