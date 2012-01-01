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غوغل تعيد تسمية "الخليج الفارسي" في خرائطها بـ"العربي"

الجمعة 09 مايو 2025 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوغل تعيد تسمية "الخليج الفارسي" في خرائطها بـ"العربي"



واشنطن/سما/

أعاد تطبيق خرائط غوغل تسمية "الخليج الفارسي" بـ"الخليج العربي" لبعض المستخدمين، حسب وسائل إعلام.

وأبلغ مستخدمون في الشرق الأوسط أن التطبيق يعرض الآن اسم "الخليج العربي" عند البحث باستخدام مصطلحات مثل:"Arab Gulf" (الخليج العربي)، "Persian Gulf" (الخليج الفارسي)

ولم تقدم "غوغل" أي تفسير رسمي لهذا التغيير.

وسبق أن ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح تغيير اسم الخليج إلى "الخليج العربي".

ويأتي هذا التحرك في ظل اتصالات متقدمة بين واشنطن وطهران حول الملف النووي، وسط دفع عربي لتغيير التسمية التاريخية للخليج.

من جهته، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خطط الرئيس الأمريكي اعتماد تسمية "الخليج العربي" بأنه خطوة لها دوافع سياسية وعدائية معتبرا أن "أي خطوة قصيرة النظر في هذا الصدد لن يكون لها أي شرعية أو تأثير قانوني أو جغرافي، فإنها ستثير فقط سخط جميع الإيرانيين من مختلف الفئات والاتجاهات السياسية داخل إيران والولايات المتحدة وحول العالم." 

ويعرف المسطح المائي الواقع قبالة الساحل الجنوبي لإيران، باسم "الخليج الفارسي" على نطاق واسع منذ القرن السادس عشر، رغم أن استخدام تسمية "خليج العرب" أو "الخليج العربي" هو السائد في العديد من دول الشرق الأوسط.

وكانت الحكومة الإيرانية هددت في عام 2012 بمقاضاة شركة "غوغل" بسبب قرارها عدم تسمية هذا المسطح المائي على خرائطها. وفي خرائط "غوغل" داخل الولايات المتحدة، يظهر هذا المسطح المائي تحت اسم "الخليج الفارسي (الخليج العربي)"، بينما تسميه خرائط آبل فقط بـ"الخليج الفارسي".

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