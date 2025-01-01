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قطر تحصل على الضوء الأخضر من أمريكا لتحويل 29 مليون دولار شهريا للحكومة في سوريا

الخميس 08 مايو 2025 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تحصل على الضوء الأخضر من أمريكا لتحويل 29 مليون دولار شهريا للحكومة في سوريا



سما / وكالات /

ستحول قطر أموالا لموظفي الحكومة في سوريا. وسيتم تحويل مبلغ 29 مليون دولار شهريا على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقد حصلت عملية تحويل الأموال على الضوء الأخضر من الحكومة الأميركية، وسيتم تنفيذها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. بحسب وكالة رويترز.

وتعتبر قطر من أكبر الداعمين الدوليين للرئيس السوري أحمد الشرع.

واكد وزير المالية السوري في تصريح أمس أن قطر ستقدم مبلغاً يقارب 29 مليون دولار شهرياً، لمدة 3 أشهر.

وقال إن هذا الاتفاق قابل للتمديد من أجل دفع رواتب موظفي القطاع العام المدني. وأوضح وزير المالية أن هذه الخطوة معفاة من العقوبات الأميركية، وتم تنفيذها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وبحسب مصادر قطرية، من المنتظر أن تقدم وزارة الخزانة الأميركية قريبا خطابا يؤكد إعفاء المبادرة من العقوبات الأميركية. وقد تشير هذه الخطوة إلى تخفيف موقف واشنطن.

وبحسب مصدر سوري، فإن التمويل مشروط بأن يصل فقط إلى المواطنين العاملين في القطاع العام السوري، دون أن يشمل وزارتي الداخلية والدفاع.

وبحسب المصدر ذاته، من المقرر أن يدخل التمويل حيز التنفيذ اعتبارا من الشهر المقبل، وسيسمح بزيادة تدريجية في الرواتب بنحو 400% لأكثر من مليون موظف حكومي على مدى عدة أشهر.

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