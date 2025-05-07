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المستشار الألماني الجديد يطالب "إسرائيل" بإدخال المساعدات إلى غزة

الأربعاء 07 مايو 2025 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
المستشار الألماني الجديد يطالب "إسرائيل" بإدخال المساعدات إلى غزة



برلين/سما/

أعرب المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس، عن شعوره بقلق بالغ بشأن تصرفات إسرائيل في قطاع غزة، مطالبا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.


وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، قال ميرتس إن "وزير الخارجية الجديد، يوهان فاديفول، يرتب لزيارة إلى إسرائيل نهاية الأسبوع المقبل".


وأضاف: "إسرائيل تثير لدينا أكبر قدر من القلق"، مؤكدا على "ضرورة التزام الحكومة الإسرائيلية بتعهداتها المنصوص عليها في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وقال ميرتس: "يجب تقديم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.. وأكرر مرة أخرى: نحن نتابع التطورات الأخيرة بقلق بالغ".

وأشار ميرتس إلى أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها". لكنه أضاف "أن إسرائيل يجب أن تفي بالتزاماتها الإنسانية، لاسيما الآن، في ظل هذا الحرب المروعة الدائرة في قطاع غزة".

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