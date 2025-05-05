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شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي يستهدف منازل وخيام نازحين وسط وجنوب غزة

الثلاثاء 06 مايو 2025 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي يستهدف منازل وخيام نازحين وسط وجنوب غزة



غزة /سما/

استُشهد خمسة مواطنين وأُصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، إثر قصف لطائرات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، مواقع متفرقة في قطاع غزة.

وأفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة حمدان في محيط مدرسة السوارحة شمال بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

كما أفادت المصادر باستشهاد طفلة وإصابة آخرين، إثر قصف بطائرة مسيّرة تابعة للاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، حيث نُقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة.

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استشهد مواطنان وأصيب آخرون صباح اليوم، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة حمدان.

وشهدت أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة قصفًا مدفعيًّا إسرائيليًّا، بالتزامن مع إطلاق نار من آليات عسكرية صوب منازل المواطنين شرق المدينة.

واستشهد أكثر من 50 شخصا، وأُصيب العشرات من الأهالي، بينهم أطفال ونساء، إثر تواصل الغارات والقصف الإسرائيليّ على مناطق متفرقة في قطاع غزة، أمس الإثنين.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا متواصلًا على قطاع غزة، أسفر حتى الآن عن استشهاد 52,567 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118,610 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

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