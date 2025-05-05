إعلام عبري: نحو 30 طائرة إسرائيلية تشن هجوما على اليمن ردا على الهجوم الصاروخي على مطار بن غوريون

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين، أن أكثر من 30 طائرة إسرائيلية تشن هجوما على أهداف في الأراضي اليمنية، وذلك ردا على الهجوم الصاروخي الحوثي الأخير على مطار بن غوريون.



وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الطائرات الأمريكية تشن هجوما صاروخا على العاصمة اليمنية صنعاء، فيما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على محافظة الحديدة، ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أن المقاتلات الإسرائيلية شنت 8 غارات على الأقل.

وبحسب قناة "المسيرة" اليمنية، فإن الغارات الإسرائيلية استهدفت ميناء ومدينة الحديدة بـ 6 غارات على الأقل غربي البلاد.

وأشارت القناة 14 الاسرائيلية إلة أن الهجوم تم بعشرات الطائرات، واستهدف ميناء الحديدة ومصنعا لإنتاج الخرسانة تحت سيطرة الحوثيين. وبحسب مسؤولين إسرائيليين فإن "الهجوم تم تنسيقه مع الولايات المتحدة، لكنها عملية إسرائيلية".

وأشارت وسائل الاعلام الاسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يسرائيل كاتس أشرفا على -عملية مدينة الموانئ- (اسم العملية في اليمن) من غرفة قيادة أركان الجيش في وزارة الجيش بتل أبيب.

كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول أمني قوله إن "50 قنبلة تم إسقاطها على ميناء الحديدة ومحيطه خلال الهجوم قبل قليل، ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان تواجدوا في وزارة الجيش".

ويوم أمس الأحد، أقر الجيش الإسرائيلي، بسقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون في تل أبيب، وأفيد عن سقوط عدد من الإصابات فيما أصدرت الجبهة الداخلية تعليماتها للإسرائيليين.

ونقلت إذاعة الجيش عن مصدر عسكري قوله إن منظومتي ثاد الأمريكية وحيتس الإسرائيلية حاولتا اعتراض الصاروخ اليمني وفشلتا.

ومساء اليوم ذاته، أعلن الحوثيون فرض حصار جوي شامل على إسرائيل ردا على قرار توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع: "نهيب بكافة شركات الطيران العالمية أخذ ما ورد في هذا البيان بعين الاعتبار منذ ساعة إعلانه ونشره وإلغاء كافة رحلاتها إلى مطارات العدو المجرم حفاظا على سلامة طائراتها وعملائها".