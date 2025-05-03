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شهداء في قصف الاحتلال على بيت حانون وخان يونس وغزة

الإثنين 05 مايو 2025 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء في قصف الاحتلال على بيت حانون وخان يونس وغزة



غزة /سما/

استُشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على بيت حانون وخان يونس في قطاع غزة.

كما استشهد 4 مواطنين وأصيب 6 آخرون في استهداف طيران الاحتلال بناية سكنية في شارع عمر المختار بمدينة غزة.

واستُشهد مواطنان إثر قصف طيران الاحتلال بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

كما استُشهد مواطنان إثر قصف لطيران الاحتلال الحربي على منطقة قيزان رشوان جنوب غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين بعد قصف مسيرة للاحتلال في محيط مسجد بئر السبع بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وأطلق الطيران المروحي النيران بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات في منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,535 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118,491 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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