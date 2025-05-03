حذرت تل ابيب من عواقب تهديداتها..إيران تنفي مساعدة الحوثيين في هجوم مطار بن غوريون

طهران /وكالات /

نفت إيران، اليوم الإثنين، تقديم مساعدة للحوثيين في اليمن، بعد إطلاق الجماعة صاروخا سقط قرب مطار بن غوريون الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، إن "تحرك اليمنيين لدعم الشعب الفلسطيني كان قرارا مستقلا نابعا من شعورهم بالتضامن" مع الفلسطينيين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال، الأحد، إن "إسرائيل سترد على هجوم الحوثيين على مطارنا الرئيسي في الوقت المناسب والمكان الذي نختاره نحن".

وردا على هذه التهديدات، أكدت طهران، الإثنين، أنها سترد على أي هجوم على أراضيها.

وأضافت وزارة الخارجية الإيرانية في بيانها "نؤكد التصميم الراسخ لأبناء إيران في الدفاع عن أنفسهم"، محذرة إسرائيل والولايات المتحدة من "عواقب" هذه التهديدات.

وأدى الهجوم غير المسبوق على مطار بن غوريون، الأحد، إلى تعليق مؤقت لحركة الملاحة الجوية وإصابة 7 أشخاص بجروح طفيفة، وفقا للسلطات الإسرائيلية.