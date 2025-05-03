غارات إسرائيلية تستهدف بلدات في جنوب لبنان

بيروت/سما/

استهدفت غارة إسرائيلية سيارة في بلدة خرطوم في جنوب لبنان.



وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة خرطوم في قضاء صيدا في جنوب لبنان، كما شنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي مركبا وطلوسة الجنوبيتين.

وألقت القوات الإسرائيلية قنبلة صوتية على المكان المستهدف نفسه بين بلدتي مركبا وطلوسة.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال تنفذ غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.