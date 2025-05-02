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الحكم على قاتل الطفل الأمريكي الفلسطيني وديع الفيومي بالسجن 53 عاما

الجمعة 02 مايو 2025 10:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم على قاتل الطفل الأمريكي الفلسطيني وديع الفيومي بالسجن 53 عاما



واشنطن/سما/

حكمت هيئة محلفين على رجل من ولاية إيلينوي الأمريكية، اليوم الجمعة، بالسجن 53 عاما بعد إدانته بقتل الطفل الأمريكي الفلسطيني وديع الفيومي (6 سنوات) وإصابة والدته بجروح خطيرة في جريمة طعن بدافع الكراهية في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وطعن جوزيف تشوبا (73 عاما) وديع الفيومي وقتله وطعن والدته حنان شاهين بعد أيام من بدء إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، حربها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال الادعاء العام إن واقعة الطعن، التي تعد من أولى جرائم الكراهية في الولايات المتحدة وأسوأها منذ بداية الحرب، دافعها الكراهية ضد المسلمين.

وقالت السلطات إن تشوبا، مالك المنزل الذي تسكنه حنان وابنها، طعن الطفل 26 مرة بسكين بشفرة مسننة طولها 18 سم. وأصيبت حنان بعدة طعنات في الهجوم الذي وقع في بلدة بلينفيلد التي تبعد حوالي 64 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من شيكاغو.

وأُدين تشوبا في أواخر فبراير/ شباط. وشهدت حنان خلال المحاكمة بأن تشوبا قال لها “أنتِ، بصفتك مسلمة، يجب أن تموتي”.

ولاحظ المدافعون عن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة تصاعدا في معاداة الإسلام، ومعاداة العرب.

وتشمل الوقائع الأخرى في الآونة الأخيرة والتي أثارت القلق في الولايات المتحدة بشأن التحيز ضد العرب والفلسطينيين محاولة إغراق طفلة فلسطينية أمريكية تبلغ من العمر ثلاث سنوات وطعن رجل فلسطيني أمريكي، وكلاهما في ولاية تكساس.

(رويترز)

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