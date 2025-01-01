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مسؤول أمريكي: الأونروا غير محايدة وهي ليس الخيار الوحيد لتقديم المساعدة الإنسانية في غزة

الأربعاء 30 أبريل 2025 02:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أمريكي: الأونروا غير محايدة وهي ليس الخيار الوحيد لتقديم المساعدة الإنسانية في غزة



لاهاي/وكالات :

قال مسؤول أمريكي يوم الأربعاء أمام محكمة العدل الدولية، إن ثمة "مخاوف جدية" حول حياد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ويعقد قضاة المحكمة الأممية جلسات سيصدرون في ختامها رأياً استشارياً حول واجبات إسرائيل حيال وكالات الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة.

وقال غوش سيمنز من الفريق القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية، "ثمة مخاوف جدية حول حياد الأونروا بما يشمل أنباء عن أن حماس استخدمت منشآت للأونروا وأن موظفين في الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على إسرائيل".

وقال سيمنز أمام القضاة أن لدى إسرائيل "أسباباً كافية" للتشكيك في نزاهة الأونروا.

وأوضح "بالنظر إلى هذه المخاوف من الواضح أن إسرائيل غير مُلزمة بالسماح للأونروا بتقديم المساعدة الإنسانية تحديداً".

وأضاف، أن "الأونروا ليست الخيار الوحيد لتقديم المساعدة الإنسانية في غزة".

وتشارك حوالي 40 دولة ومنظمة من بينها جامعة الدول العربية في جلسات المحكمة. ومن المتوقع أن يستغرق صدور رأي القضاة أشهراً.

ولا تشارك إسرائيل في جلسات المحكمة غير أنها نددت بالقضية باعتبارها "جزءاً من اضطهاد ممنهج لإسرائيل ولتجريدها من الشرعية وتقويضها".

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