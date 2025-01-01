بريطانيا تنضم إلى الولايات المتحدة في العدوان على اليمن

لندن /وكالات/

أعلن الجيش البريطاني مساء الثلاثاء-الأربعاء انضمامه إلى العدوان الأميركي على اليمن، وأعلن أنه قصف مصنعا لتصنيع الطائرات المسيرة بحسب ما ذكرته صحيفة "إيكونوميك تايمز".

وقال مسؤولون إن الجيش البريطاني شن غارات جوية بالتعاون مع الولايات المتحدة ضد الحوثيين في اليمن. وهذه أول مشاركة لهم في سلسلة الهجمات المكثفة التي شنتها الولايات المتحدة مؤخرا ضد الحوثيين. وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن طائرات تايفون FGR4 التابعة لسلاح الجو البريطاني شاركت في الهجوم وأسقطت قنابل موجهة من طراز Paveway IV.

وأطلق على العملية المشتركة اسم "عملية الفارس الصلب"، وكانت تستهدف الحوثيين. هاجم البريطانيون قرب العاصمة صنعاء. ووصفت وزارة الدفاع البريطانية الموقع الذي تعرض للهجوم بأنه "مجموعة من المباني يستخدمها الحوثيون لتصنيع طائرات بدون طيار من النوع المستخدم في مهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، ويقع على بعد نحو 25 كيلومترا جنوب صنعاء".