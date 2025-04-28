  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استخدام قذيفة “بار” لأول مرة في غزة-(فيديو)

الإثنين 28 أبريل 2025 11:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استخدام قذيفة “بار” لأول مرة في غزة-(فيديو)



القدس المحتلة/سما/

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، استخدام قذيفة صاروخية من نوع “بار” لأول مرة في قطاع غزة، ضمن حرب الإبادة المستمرة ضد الفلسطينيين منذ أكثر من 19 شهراً.

يأتي ذلك وسط اتهامات باستغلال تل أبيب للحرب من أجل تجربة أسلحة محلية الصنع بهدف تسويقها.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، ” أن بطاريات المدفعية التابعة للواء 282، بقيادة الفرقة 36، بدأت تنفيذ عمليات ميدانية في قطاع غزة لأول مرة منذ بداية الحرب، بعد نشاط مكثف في عدة جبهات”.

وذكر أن بطاريات المدفعية أطلقت قذائف “بار” الصاروخية لأول مرة على أهداف في قطاع غزة.

 

وأشار إلى أنها “نفذت حتى الآن أكثر من 5 آلاف عملية قصف مدفعي متنوع استهدفت مواقع في محور موراج، الذي يشق جنوب القطاع بين رفح وخان يونس، وقدمت من خلالها دعماً مباشراً للقوات المناورة”.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن “القذيفة الصاروخية تتمتع بنظام توجيه تمت ملاءمته لساحات قتال معقدة، فيمكنها إصابة الهدف خلال وقت وجيز للغاية”.

فيما قالت صحيفة “معاريف” العبرية إن “بار هي قذيفة صاروخية متوسطة المدى من إنتاج إسرائيلي يصل مداها إلى 30 كيلومترا، وتتمتع بمستوى عالٍ جدًا من الدقة، مع قدرات ملاحة مستقلة، بالإضافة إلى التوجيه لتحديد الأهداف باستخدام منظومة الليزر”.

وفي يناير/ كانون الثاني 2025، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدام القذيفة الصاروخية “بار” لأول مرة ضد أهداف لحزب الله في لبنان، وفق القناة 12 العبرية الخاصة.

ووقتها، قال جيش الاحتلال إن قذيفة “بار” حلت محل قذيفة “الرمح” الصاروخية التي استخدمها مع بداية الحرب ودخلت الخدمة عام 2014، والمزودة بنظام توجيه GPS، وتحمل رأسًا حربيًا يزن نحو 20 كيلوغراما.

وأواخر ديسمبر/ كانون الأول 2024، اتهمت الباحثة الإسرائيلية نوعا شيندلينغر التي تُدرس في الولايات المتحدة، تل أبيب بإطالة أمد الحرب في غزة “من أجل تحقيق أرباح لصناعة الأسلحة الإسرائيلية”، وفق ما نقلته وقتها القناة 14 العبرية الخاصة.

الأكثر قراءة اليوم

حملت لوما للعرب.. الكشف عن محادثة صوتية بين عبدالناصر والقذافي تثير جدلا في مصر

هل أجبرت تركيا حركة “حماس” على تقديم تنازلات لوقف إطلاق النار في غزة؟..

دولة العلويين تتشكل..ابن خال بشار الأسد يشكل «قوات نخبة» لـ«حماية الساحل»

"عاصفة في مصر".. الإعلام العبري يعلق على تسريب صوت جمال عبد الناصر حول "إسرائيل"

هبوط طائرة عسكرية صينية في صعيد مصر يثير مخاوف "إسرائيل"

كاتب إسرائيلي: غزة تحولت إلى فيتنام والجيش يغرق بحرب العصابات

كنوز غزة.... قصة القطع الأثرية التي نجت من الدمار

الأخبار الرئيسية

مفاوضات غزة: مصادر مصرية تتحدث عن "اختراق كبير" وإسرائيل تنفي

photo_2025-04-28_23-19-57

ديرمر: هذا هو التاريخ الذي أقدر أن تنتهي الحرب فيه

680fc11c4c59b7184465a683

إعلام إسرائيلي: الجيش يستعد لتعبئة كبيرة في قوات الاحتياط استعدادا لهجوم واسع على غزة

photo_2025-04-28_15-30-30

كاتب إسرائيلي: غزة تحولت إلى فيتنام والجيش يغرق بحرب العصابات

42 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية