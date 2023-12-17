فنانة مصرية شهيرة تثير الجدل بعد إجراء عملية تجميل لوجهها (فيديو)

أثارت الفنانة المصرية الشهيرة نجلاء بدر حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد مشاركتها مقطع فيديو يوثق خضوعها لعملية تجميل في وجهها.

وظهرت نجلاء بدر في الفيديو داخل غرفة العمليات، منذ لحظة استعدادها للجراحة وحتى استعراضها للنتيجة النهائية، حيث بدت تغييرات واضحة في ملامحها مقارنة بإطلالاتها السابقة.

وسرعان ما انتشر الفيديو بين رواد السوشيال ميديا، ليفجر موجة واسعة من التفاعل والدهشة من التحول اللافت الذي طرأ على ملامح الفنانة المصرية، حيث عبر البعض عن إعجابهم بهذه الإطلالة الجديدة، فيما انتقدها البعض لإجراء هذا التجميل، معتبرين أن بقاءها على طبيعتها يجعلها أجمل.

وكتب أحدهم معلقا: "جميلة ومبهرة دائما" مع تعابير رمزية لقلوب، وأضاف آخر: "جمالكِ يا نجلاء رائع في كل حال، وروعة قلبكِ هي التي لا تحتاج إلى أي تجميل"، كما علق أحدهم بالقول: "رائعة الجمال .. ما شاء الله!!! أحببت النتيجة".

في حين قال أحدهم في تعليقه: "يجب عليكِ رؤية هذا التعليق... أنتِ أجمل بمليون مرة قبل أن تقومي بأي شيء... أي تغييرات لا تضيف سوى الطبيعة والجمال الذي خلقه الله، وكل مرحلة في الحياة تصبح أجمل مليون مرة"، وعلق آخر: "والله كنتِ قبل عملية أنفكِ مثل القمر، وقبل العملية كنتِ قمرا، ولكن الآن لم تعودي نجلاء بدر بل أصبحتِ شخصًا آخر".