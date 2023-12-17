من هو حسين الشيخ الذي تم اختياره نائبا لرئيس دولة فلسطين؟

رام الله/سما/

بعد ترشيح جاء من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، صادقت منظمة التحرير الفلسطينية على تعيين حسين الشيخ، نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية ونائبا لرئيس دولة فلسطين، فمن هو؟

وفقا للسيرة الذاتية التي أوردها موقعه الرسمي، فقد ولد حسين الشيخ لعائلة لاجئة عام 1960 في رام الله، فلسطين.

وفي ما يلي أبرز مراحل حياة "الشيخ" السياسية:

شغل حسين الشيخ منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ مايو 2022، بعد انتخابه عضوا في اللجنة التنفيذية ورئيسا لدائرة شؤون المفاوضات في فبراير 2022.

شغل منصب رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية منذ عام 2007 حتى فبراير 2025.

هو أيضا عضو في لجنة الحوار الوطني الفلسطيني والمصالحة، ورأس الجانب الفلسطيني في اللجنة الثلاثية لإعادة إعمار غزة.

من خلال عمله رئيسا لدائرة شؤون المفاوضات، يقود الشيخ الحوار الإقليمي الفلسطيني-العربي-الأمريكي.

انتخب عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح لدورتين متتاليتين: الأولى منذ 2009-2016، والثانية من عام 2016 حتى تاريخه، وكان المتحدث الرسمي باسم الحركة.

شغل أيضا منصب أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية عام 1999.

قبل ذلك، اعتقل الشيخ في السجون الإسرائيلية لمدة أحد عشر عاما، بين عامي 1978 و1989. وفي سعيه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

شارك السيد الشيخ في العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية، بهدف إحياء عملية السلام والحصول على اعتراف دولي بدولة فلسطين.



وفي ما يلي، المناصب التي تقلدها الشيخ خلال عمله السياسي: