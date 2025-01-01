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كمين غزة القاتل..

الخميس 24 أبريل 2025 11:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
كمين غزة القاتل..



القدس المحتلة/سما/

كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية تفاصيل الهجوم الذي وقع اليوم في المنطقة العازلة شمال قطاع غزة، وأسفر عن مقتل جندي من الجيش الإسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين، اثنان منهم بجروح خطيرة، والثالث بجروح متوسطة.

وبحسب المعلومات، فإن الجنود المستهدفين، ومعظمهم من جنود الاحتياط في سلاح المدرعات، كانوا يتحركون على المحور الإداري قرب بلدة بيت حانون داخل منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي منذ أشهر.

وخلال مهمة عملياتية، ترجل الجنود من دبابتهم، ما جعلهم مكشوفين لهجوم مباشر. وفي هذه اللحظة، أطلق مقاومون صاروخًا مضادًا للدروع تجاه القوة، لكنه لم يصب الهدف بشكل مباشر. بالتزامن، أطلق قناص نيرانًا دقيقة أصابت الجنود الأربعة، وأدت إلى مقتل أحدهم على الفور.

التحقيقات الأولية تشير إلى أن الهجوم وقع على بعد مئات الأمتار من موقع حادثة مشابهة الأسبوع الماضي، أسفرت عن مقتل الجندي راصد الأثر الإسرائيلي.

وتشتبه الجهات العسكرية في أن الخلية التي نفذت الهجوم السابق هي ذاتها من عادت ونفذت هجوم اليوم، بعد أن فشلت محاولات الجيش في تصفيتها سابقًا.

وفي أعقاب الحادث، شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفًا مدفعيًا مكثفًا استهدف نحو 40 موقعًا تابعًا لحركة حماس في شمال قطاع غزة، في محاولة للرد على الهجوم والحد من تكرار مثل هذه الكمائن.

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