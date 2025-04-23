حصار مشدد واعتقالات واسعة.. مشاهد التدمير الإسرائيلي تمتد عبر مخيمات الضفة

الضفة/سما/

تواصل القوات الإسرائيلية تصعيدها العسكري المستمر منذ أسابيع في مختلف مدن ومحافظات الضفة الغربية وتشمل حملات دهم واعتقالات واسعة النطاق، وتحديدا في مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما.



مدينة طولكرم ومخيماتها..

دخلت العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة طولكرم ومخيماتها يومها الـ87، بينما تستمر الحملة ضد مخيم نور شمس لليوم الـ74.

وأفادت "وفا" بسماع دوي انفجار قوي صباح اليوم في منطقة جبل الإسكان المحاذية لمخيم نور شمس، حيث قامت القوات الإسرائيلية بتفجير "جسم مشبوه" في المنطقة.

وتفرض القوات الإسرائيلية حصارا محكما على مخيم نور شمس، مع انتشار وحدات المشاة في أحيائه وجبلي النصر والصالحين، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي والقنابل الصوتية.

كما تلاحق السكان الذين يحاولون العودة لتفقد منازلهم أو استرداد بعض مقتنياتهم، وتقوم باعتقال الشبان واقتيادهم إلى ثكنات عسكرية قريبة.

وشهد مخيم طولكرم الليلة الماضية انتشارا مكثفا للقوات الإسرائيلية، التي عاثت تخريبا وتدميرا في المنازل بعد طرد سكانها، ما حول المخيم إلى منطقة شبه خالية من الحياة.

وفي وقت مبكر من فجر اليوم، اقتحمت القوات حارة الحدايدة، حيث نفذت عمليات تفتيش وتمشيط، وأطلقت القنابل الضوئية في سماء المخيم الذي تم عزله عن محيطه عبر السواتر الترابية والأسلاك الشائكة.

وفي إطار التصعيد، اقتحمت آليات الجيش الإسرائيلي وجرافاته حارة السلام وضاحية ذنابة شرق المدينة، وسيّرت دوريات عسكرية في الشوارع الرئيسية، وسط تمشيط وتفتيش ميداني.

أما مدينة طولكرم نفسها، فتشهد يوميا انتشارا مكثفا للقوات الإسرائيلية التي تستهدف المواطنين، خاصة الشباب، عبر الاحتجاز التعسفي والتنكيل والاستيلاء على الهويات وهواتف النقالة، بالإضافة إلى اعتقالات متعددة.

وأجبرت القوات عددا كبيرا من العائلات على إخلاء منازلها في الحي الشرقي للمدينة المتاخم لحارة أبو الفول في مخيم طولكرم، واستولت على منازل أخرى في شارع نابلس والحي الشمالي، وحولتها إلى ثكنات عسكرية.

مدينة جنين ومخيماها..



في مدينة ومخيم جنين، يستمر العدوان الإسرائيلي لليوم الـ93 على التوالي، وسط أعمال تجريف وإحراق للمنازل، وتحويل البعض الآخر إلى ثكنات عسكرية.

وفي بلدة يعبد جنوب جنين، دمرت مدرعات الجيش الإسرائيلي مساء أمس مركبة خاصة وأكشاكا للخضار وأعمدة الكهرباء، دون تسجيل إصابات.

كما هدمت جرافات الجيش الإسرائيلي 10 دفيئات زراعية تعود للمواطن واصف أبو فرحة ونجله، والمقامة على مساحة 10 دونمات في قرية الجلمة شمال جنين.

اليوم، نصبت القوات الإسرائيلية بوابتين حديديتين على مدخلي مخيم جنين الغربي والشرقي، ومنعت المواطنين والصحفيين من دخول المخيم، بينما تتواصل أعمال التجريف والتوسيع داخله، وسط سماع دوي انفجارات متقطعة وتحليق للطائرات المسيّرة.

عموم محافظات الضفة اغربية.. هدم واعتقالات

في محافظة سلفيت، شرعت جرافات الجيش الإسرائيلي صباح اليوم بأعمال تجريف واسعة في أراض زراعية تعود لمواطنين من بلدتي كفل حارس وحارس شمال غرب المحافظة.

وأوضح رئيس مجلس قروي حارس عمر سمارة أن هذه الأعمال تأتي ضمن مخططات التوسع الاستيطاني في المنطقة، حيث يتم ضم المزيد من الأراضي لخدمة المستوطنات القريبة.

من جهة أخرى، أعاقت القوات الإسرائيلية ظهر اليوم حركة المواطنين شرق قلقيلية، حيث نصبت حاجزا عسكريا بالقرب من قرية النبي الياس على طريق قلقيلية-نابلس، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور.

وفي بيت لحم، اقتحمت القوات الإسرائيلية اليوم مخيم الدهيشة جنوب المدينة، وانتشرت في أحيائه الرئيسية، واحتجزت طفلا عند منطقة "الراضي" على الشارع الرئيس القدس-الخليل قبل أن تطلق سراحه.