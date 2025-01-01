غزة : عشرات الشهداء والجرحى وقصف جرافات واليات ازالة الركام في مختلف مناطق القطاع..

غزة / سما/

واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٦ لعودة الحرب مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر فلسطينية فقد وصل عدد الشهداء خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة إلى ٤٢ شهيد وعشرات الجرحى.

وقصفت طائرات الاحتلال بشكل متزامن اليات وجرافات متوقفة بغزة وخان يونس بعضها دخل للقطاع قبل اشهر قليلة لإزالة الركام،

جنوب قطاع غزة

واستشهد تسعة مواطنين وإصابات جراء قصف الاحتلال منزلاً قرب دوار موزة وسط مدينة خان يونس.

وأكد الدفاع المدني انه يواصل البحث تحت الركام عن جثامين الشهداء نتيجة الدمار الكبير في المنزل المستهدف والمنازل المجاورة.

واصيب عدد من المواطنين من عائلة الفرا في غارة جوية إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في حي الكتيبة بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد المواطن أحمد حسن محمد النجار (37 عامًا) جرّاء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في قيزان النجار جنوبي مدينة خانيونس جنوب القطاع.

واستهدف جيش الاحتلال بثلاث غارات جوية أرضًا زراعية شمال غربي بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

وخلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وصل ١٤ شهيد إلى مشفى ناصر والأوربي بينهم الطفلتين ريهام ونداء سليمان ابو خماش بعد قصفهما بالقرب من مفرق ميراج الشرقي بمدينة رفح.

ودمر جيش الاحتلال عدة مربعات سكنية برفح جنوب القطاع.

وسط قطاع غزة

واستشهد خلال مساء الاثنين اربعة مواطنين وسط القطاع بينهم ميسرة العايدي وثماني مصابين بقصف في محيط المسجد الكبير بمخيم البريج.

كما ارتقى الشهيدان ماجد إسماعيل ومحمد ابو عمرة بقصف على مدخل دير البلح فيما استشهد نائب النخالة متأثرا باصابته قبل عدة ايام في استهداف بسطة خضار بدير البلح.

غزة والشمال

واستشهد خمسة مواطنين ومصابون بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة بكر غربي مدينة غزة.

وكان خمسة مواطنين ارتقوا بقصف خيام النازحين قرب نادي الجزيرة وسط مدينة غزة فيما استشهد الطفل محمد مازن الدحدوح واصيب والده بقصف جوي قرب مدرسة صفد بحي الزيتون .

كما استشهد الشاب عبد الله ابو راس برصاص كود كابتر امام نفس المدرسة.

واعلنت وزارة الصحة بغزة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انه وصل مشافي القطاع ٣٩ شهيد بينهم شهيدان انتشال و ٦٢ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥١٢٤٠ شهيد و ١١٦٩٣١ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (١٨٦٤ شهيد، ٤٨٩٠ اصابة).