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مشاهد لنتنياهو خلال حفل حنة قبل زفاف نجله تشعل الجدل في إسرائيل (فيديو)

الإثنين 21 أبريل 2025 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهد لنتنياهو خلال حفل حنة قبل زفاف نجله تشعل الجدل في إسرائيل (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

أثارت مشاهد مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة أمس الأحد في حفل حناء قبل زفاف نجله الأصغر أفنير، جدلا واسعا وانتقادات من قبل العديد من الإسرائيليين.

 

وجاءت مشاركة نتنياهو بعد أن كان مكتبه أعلن إلغاء مشاركته، إثر مقتل وإصابة جنود في بيت حانون شمال غزة، أول أمس السبت.

وشارك نتنياهو وزوجته في المناسبة العائلية في "موشاف مازور" وسط إسرائيل، بعد أن حاول متظاهرون مناهضون للحكومة فرض ما وصفوه بـ"حصار" على القرية الصغيرة مطالبين بصفقة مع "حماس" تفضي إلى إطلاق الأسرى.

وأظهر مقطع مصور انتشر بين عدد من الإسرائيليين على منصات التواصل الاجتماعي، نتنياهو في حفل حناء ابنه أفنير قبل زواجه، من خطيبته أميت يارديني.

وأشعلت هذه المشاركة الانتقادات لأنها أتت بعد إعلان نتنياهو إلغاء حضوره، وقد وصف بأنه "كاذب".

وكان أفنير، البالغ من العمر 31 عاما، قرر وشريكته التي تصغره بعامين، في نوفمبر العام الماضي تأجيل زواجهما إلى منتصف يونيو المقبل، بسبب الحرب التي اشتعلت في غزة في أكتوبر 2023. 

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