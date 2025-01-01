إسرائيل تكشف عن 4 شروط لإنهاء الحرب على غزة ..

غزة /سما/

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إسرائيل لن توقف الحرب على غزة قبل تحقيق أربعة شروط أساسية".

وبحسب المواقع الاسرائيلية، تتمثل هذه الشروط في: "إطلاق سراح جميع الأسرى، إخراج حركة حماس كلياً من حكم قطاع غزة، تجريد غزة من الأسلحة بشكل كامل، وإبعاد العشرات من قادة الحركة إلى الخارج".

وفي المقابل، أعلنت حركة حماس رفضها لتجزئة تبادل الأسرى، مشددة على أنها تربط إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بوقف الحرب، ورفضها شروط الإبعاد ونزع السلاح. واعتبرت أن المقترح الإسرائيلي لا يحقق مطالبها الرئيسية المتمثلة في وقف إطلاق النار الدائم أو الانسحاب الكلي من قطاع غزة.

وفي وقت سابق، كشف قيادي في المقاومة الفلسطينية، خلال مقابلة مع قناة "الميادين"، النقاط الأساسية للمقترح الإسرائيلي الذي يتضمن "نزع سلاح حماس وضمان عدم عودتها لحكم غزة".

بدورها، أكدت حماس أن هذا المقترح "لا يلبّي مطالبها الأساسية"، وأعربت عن استعدادها للتوصل إلى اتفاق شامل لتبادل الأسرى مقابل وقف الحرب، مع انسحاب قوات الاحتلال من القطاع، بدءًا من إعادة الإعمار وإنهاء الحصار.

وتستمر الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وسط تزايد المواقف المتباينة بين الجانبين.