شهداء وجرحى في تجدد الغارات على قطاع غزة

غزة /سما/

جددت طائرات الاحتلال قصفها مساء اليوم الخميس لمختلف مناطق قطاع غزة موقعة عدد من الشهداء والجرحى.

وارتقى ستة شهداء ومصابون في قصف الاحتلال على مدرسة الأيوبية التابعة لوكالة "الأونروا" والتي تؤوي نازحين شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ووقعت عدة إصابات جّراء إستهداف طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "جمعة النجار" بجباليا البلد شمال القطاع

وفي غزة استشهد اثنين من المواطنين ومصابون بقصف إسرائيلي على منطقة الشعف بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

واستشهد الشاب هيثم نبيل جندية برصاص دبابة إسرائيلية في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

واصيبت طفلة برصاصة في الفخذ من قبل طائرة مسيرة للاحتلال أثناء سيرها مع والديها في منطقة عسقولة في حي الزيتون بمدينة غزة.

وارتقى شهيدان وعدد من الإصابات في استهداف بسطة خضار بجوار مسجد النقلة بمدينة دير البلح وسط القطاع.

وواصل جيش الاحتلال عمليات القصف في المناطق القريبة من محور موراج.

واستشهد المواطنان معتز بالله تيسير سعد النجار ونوح محمود عبد الله النجار اثر غارة على حي السلام جنوب خان يونس.

‏كما استشهد المواطنان أدهم جمال محمد النجار ومحمد عبدالله محمد قويدر إلى مستشفى الأوروبي أثر استهدافهم داخل حمام زراعي في حي المنارة جنوب خانيونس .

واستشهد الحاج شريقي ملاحي حافظ قشطة ( ابو محمود ) بصاروخ استطلاع على باب منزله بعد محاصرته في بخربة العدس شمال مدينة رفح.

وكان ١٥ مواطن ارتقوا في قصف الخيام لخانيونس وثلاثة عشر بقصف الخيام ايضا بجباليا وبيت لاهيا.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة-غزة خلال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انه وصل مشافي القطاع ٤٠ شهيد(منهم شهيد انتشال)، و ٧٣ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٦١٠٦٥ شهيد و ١١٦٥٠٥ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (١٦٩١ شهيد، ٤٤٦٤ اصابة).

