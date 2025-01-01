مصر : مقترح جديد لإبرام صفقة تبادل ووقف إطلاق النار بغزة..

القاهرة/سما/

كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الخميس أن بلاده قدمت مقترحا جديدا لإسرائيل وحماس لإبرام صفقة تبادل.

وقال وزير الخارجية إن الجانبين يتشاوران حاليا بشأن مقترح يهدف إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والاسرى الفلسطينيين.

وأضاف عبد العاطي أن " الجهود مستمرة مع كافة الأطراف ، وهم على اطلاع بتفاصيل المقترح المصري". "نأمل أن تقبل الأطراف هذا الاقتراح حتى نتمكن من الدخول في مرحلة من التهدئة تسمح بالإفراج عن عدد من الاسرى من الطرفين وتمنح سكان قطاع غزة بعض مساحة التنفس بعد هذه الحرب الرهيبة"

وأكد وزير الخارجية المصري أن الجهود المصرية تبذل بالتنسيق الوثيق مع قطر، ولن تتوقف حتى تنجح في تحقيق وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار. وحينها فقط، بحسب العاطي، سيكون بمقدور الأطراف الدخول في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق.

وبالتوازي مع جهود الوساطة في صفقة الأسرى، تجري محادثات أيضاً بشأن خطة إعادة إعمار غزة التي قدمتها مصر. وتقدر قيمة الخطة التي عرضت في القمة العربية في الرابع من مارس/آذار بنحو 53 مليار دولار، ومن المقرر أن تستمر لمدة خمس سنوات. وبحسب التقارير فإن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة.

وأضاف عبد العاطي أن مصر على تواصل يومي مع الأمم المتحدة ومكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والبنك الدولي واليابان والاتحاد الأوروبي وكل الجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة بشأن خطة إعادة الاعمار . وقال إن مصر تنتظر وقف إطلاق النار لتحديد موعد عقد مؤتمر حول خطة إعادة الاعمار وجمع التمويل اللازم لها.

أوضح وزير الخارجية المصري أن "وقف إطلاق النار سيؤدي إلى هدنة على الأرض ووقف كامل للحرب، وهو ما سيؤدي إلى تنفيذ مشاريع التعافي في المرحلة الأولى، ثم عمليات إعادة التأهيل على مرحلتين، وفقا للجدول الزمني للخطة".

واكد عبد العاطي موقف مصر من خطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم: "الموقف المصري واضح، وهو الرفض التام لأي خطة لطرد الفلسطينيين من أراضيهم، سواء بالقوة أو طواعية. هذا أمر مرفوض".