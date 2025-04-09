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تحذير استخباراتي إسرائيلي من استعداد مصر للحرب

الأربعاء 09 أبريل 2025 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير استخباراتي إسرائيلي من استعداد مصر للحرب



القدس المحتلة/سما/

اتهم الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والخبير في الشؤون المصرية المقدم (احتياط) إيلي ديكل، مصر بالاستعداد للحرب منذ توقيع اتفاقية السلام مع "إسرائيل".


وأكد ديكل خلال مشاركته في مؤتمر "ميدا للأمن" المنعقد في تل أبيب أن مصر بدأت الاستعدادات للحرب منذ توقيع اتفاقية السلام عام 1979، مشيرا إلى قيامها ببناء أنفاق لتخزين الصواريخ في سيناء، ومضاعفة مساحة المستودعات العسكرية ومرافق التخزين الطارئة في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن زيادة عدد المعابر العسكرية عبر قناة السويس.

وأضاف الخبير الإسرائيلي أن الجيش المصري شهد في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في قوته العسكرية، مع زيادة في عدد الدبابات والكتائب والفرق المدرعة والمشاة، إلى جانب إنشاء ثلاثة مطارات عسكرية وثلاث محطات رادار في سيناء، والتي زعم أنها تستهدف إسرائيل وليس محاربة الإرهاب.

وجاءت هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية الإسرائيلية توترا خفيا ولم يصدر أي رد رسمي من الجانب المصري على هذه الادعاءات حتى الآن.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه خلال الساعات الأخيرة، رصدت الأقمار الصناعية حركة غير مسبوقة على الحدود المصرية، وخاصة على طريق فيلادلفيا.

وقال موقع nziv الإخباري الإسرائيلي، إنه دخلت أعداد كبيرة من الدبابات المصرية والمعدات العسكرية الثقيلة لأول مرة منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، حيث أن هذه الخطوة تثير المخاوف وتبدو غير عادية، وتعكس استعدادا عسكريا غير عادي، من ضمنها صواريخ 9A84 و 9A83 وهي صواريخ "إس - 300" أو "أنتاي - 2500".

وفي السياق ذاته، قال تقرير الموقع العبري إنه تم رصد تطورات غير عادية في عدد من المطارات والموانئ في سيناء، شملت توسعة ممرات الإقلاع والهبوط في المطارات، بالإضافة إلى تحسين أرصفة الموانئ.

من ناحية أخرى، رفضت مصر مؤخرا طلبا أمريكيا، بناء على شكاوى تقدم بها الجانب الإسرائيلي، تفكيك معدات عسكرية على الحدود، معتبرة ذلك مخالفة لاتفاقيات السلام بين الجانبين.

وكان الرد المصري واضحا، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي في إطار تأمين حدودها وحماية أمنها القومي، وأنها ستواصل اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات خلال الأيام المقبلة.

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