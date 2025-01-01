القناة 12 العبرية : نفتالي بينيت يتجاوز نتنياهو والغالبية تؤيد وقف إطلاق النار

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع أجرته القناة 12 أن نسبة مؤيدة واسعة من الجمهور الإسرائيلي تؤيد اتفاقاً يقضي بإعادة جميع الاسرى مقابل إنهاء الحرب.

و أيد 90% من ناخبي المعارضة الاتفاق بشكل كامل، بينما أيّد 52% فقط من ناخبي الائتلاف الحاكم نفس الطرح.

وأظهر الاستطلاع أنه في حال جرت الانتخابات اليوم، سيحصل الليكود على 24 مقعدًا، فيما يحصل حزب "الديمقراطيين" على 16 مقعدًا، بينما تحصل كل من "ييش عتيد"، و"المعسكر الوطني" و"يسرائيل بيتينو"، على 14 مقعدا.

ويحصل "شاس" على 10 مقاعد، وهو نفس عدد المقاعد التي حصل عليها حزب "عوتسما يهوديت" الذي يترأسه بن غفير.

أما حزب "يهدوت هتوراه" فقد حصل على 8 مقاعد؛ وانخفضت القائمة الموحدة مقعدا لتحصل على 5 مقاعد، ومثلها لتحالف الجبهة والعربية للتغيير (5 مقاعد).

في حال شارك بينيت، رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، والذي كان قد أعلن مؤخرا، تسجيله، حزبًا سياسيًا جديدًا باسم مؤقت، بالانتخابات؛ فإن حزبه الجديد يحصل على 23 مقعدًا، متفوّقا على الليكود الذي يحصل على 22 مقعدا، مما يؤدي إلى تراجع أحزاب المعارضة الأخرى.