ثلاثة شهداء بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة “يحمر الشقيف”بجنوب لبنان

بيروت /سما/

أسفرت غارة إسرائيلية على جنوب لبنان عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين الخميس، وفق ما أفادت وزارة الصحة في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية.

وجاء في بيان الوزارة أن “غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في يحمر الشقيف أدت إلى سقوط ثلاثة شهداء”.

وكانت الوكالة الوطنية أفادت في وقت سابق بسقوط شهيد باستهداف مسيرة إسرائيلية “سيارة في بلدة معروب” في قضاء صور.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية، أفادت فجر الخميس، باستشهاد شخص إثر غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة معروب جنوبي البلاد.

وقالت في بيان مقتضب: “سقوط شهيد وجرح آخر، في استهداف المسيرة الإسرائيلية بصاروخ موجه لسيارة في بلدة معروب”.

وفي سياق متصل، رصدت الوكالة شن مدفعية الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، قصفا مدفعيا باتجاه بلدة بحمر الشقيف في محافظة النبطية جنوب لبنان.

وأشارت إلى سقوط 6 قذائف عند الساعة السابعة والربع صباحا (05:15 ت.غ) على محلة الدبش في بلدة بحمر الشقيف، إثر مدفعي قصف إسرائيلي.

وحتى الساعة 06:30 (ت.غ) لم تعلق إسرائيل على الاستهدافات التي طالت جنوب لبنان منذ الفجر.

وتواصل إسرائيل استهدافها لمناطق في جنوب لبنان، بذريعة أنها موجهة ضد أهداف لـ”حزب الله”، وذلك رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار منذ نوفمبر/ تشرين الأول 2024.

والسبت الماضي، صعَّدت إسرائيل هجماتها على لبنان بعد ادعاء تعرّض إحدى مستوطناتها في الشمال لهجوم صاروخي، قالت إن مصدره الجانب اللبناني، فيما نفى “حزب الله” أي علاقه له به.

وقتلت الغارات الإسرائيلية على لبنان، السبت، 7 أشخاص وأصابت 40 آخرين، وفق إحصائية أعدتها الأناضول استنادا إلى مصادر رسمية لبنانية.

ورغم سريان اتفاق لوقف النار ارتكبت إسرائيل 1263 خرقا له، ما خلّف 100 شهيد و331 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

كما شرعت مؤخرا في إقامة شريط حدودي يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل أراضي لبنان.