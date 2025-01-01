"الكابينت" الاسرائيلي يقر اليوم خطة تهجير الغزيين عبر البحر والجو : مليارات الدولارات للدول التي تقبل استقبالهم ..

القدس المحتلة/سما/



يدرس الكابينت الأمني ​​الاسرائيلي اليوم عملية الهجرة من غزة في اجتماعه اليوم-

ومن المتوقع أن يناقش الكابينت الأمني ​​اليوم في اجتماعه اليوم توسيع الخيارات المتاحة للهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول ثالثة.

وقد يُطلب من الوزراء التصويت على اقتراح بإنشاء إدارة مخصصة داخل وزارة الدفاع للإشراف على عملية إعادة التوطين والتي ستكون مسؤولة أيضًا عن تنسيق وتنظيم مغادرة الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول ثالثة تستقبلهم.

وقبل شهر، قدم الرئيس ترامب رؤيته لمستقبل قطاع غزة، بما في ذلك خطة للهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة من المنطقة. وأجرى الفريق الأمريكي الذي تم تشكيله لتطوير الخطة محادثات مع الدول العربية في محاولة للتوصل إلى اتفاقيات مع الدول التي قد تستقبل المهاجرين من غزة فيما ركز الفريق الذي تم تشكيله في إسرائيل على التخطيط وتطوير آليات التنفيذ لتسهيل الهجرة الطوعية للفلسطينيين.

وتقترح الحكومة الإسرائيلية الآن إنشاء إدارة تابعة لوزارة الحرب تكون مسؤولة عن تنسيق وسائل المغادرة من غزة -براً وجواً وبحراً- بما يتفق مع المبادئ التوجيهية الأمنية وبالتنسيق مع الإدارة الأميركية.

وتهدف إدارة وزارة الحرب الإسرائيلية حسب معاريف إلى إنشاء آليات من شأنها توفير الأمن وتسهيل حياة الفلسطينيين أثناء عملية إعادة التوطين، والتعامل مع البلدان التي تستقبل سكان غزة بالتنسيق مع الجهات الفاعلة الدولية والمنظمات المصرح لها.

و ستعمل الإدارة حسب الصحيفة في امتثال كامل للقانون الدولي. وسيكون هدفها الرئيسي السماح لأي فلسطيني يرغب في مغادرة غزة بأن يتمكن من ذلك بطريقة إنسانية، ولن تشجع السكان بالكامل على مغادرة قطاع غزة من خلال استخدام القوة.

وستعمل إسرائيل على الأرض لتسهيل خطة ترامب وستنشئ البنية التحتية اللازمة -بما في ذلك إنشاء طرق السفر، ووضع البنية التحتية والتنسيق مع البلدان التي تستقبل الفلسطينيين.



ومن المتوقع أن تمول الولايات المتحدة الخطة. ومن المتوقع أن تكلف الخطة مليارات الدولارات التي ستخصص ليس فقط لدفع تكاليف إعادة توطين سكان غزة ولكن أيضًا لإعادة بناء قطاع غزة وبناء البنية التحتية في البلدان التي توافق على استقبال الفلسطينيين.

وقد أيد المسؤولون السياسيون الإسرائيليون حسب الصحيفة هذه الخطوة [ربما في إشارة إلى اقتراح ترامب]، وقالوا إنها مبادرة الولايات المتحدة ويُنظر إليها على أنها ذات طبيعة إنسانية.

والهدف [من تأطيرها بهذه الطريقة] حسب مصادر جيش الاحتلال هو تجنب المعارضة العامة والتأكيد على أن هذه الخطوة ليست خطوة إسرائيلية بل هي جزء من عملية دولية.

وزعمت الصحيفة انه قد تم إجراء استطلاعات رأي متعمقة واسعة النطاق في قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة في محاولة لقياس عدد سكان غزة المهتمين حاليًا بالانتقال إلى دولة ثالثة ودراسة آرائهم حول خطة ترامب. ووفقًا لاستطلاع مزعوم أجري في قطاع غزة قبل بضعة أشهر، قال ما يقرب من 50٪ من جميع المستجيبين إنهم يرغبون في الهجرة.