كتائب القسام تبث رسالة مصورة لجندي أسير.. وجه رسالة لترامب (شاهد)

غزة/سما/

بثت كتائب القسام، رسالة مصورة لأحد جنود الاحتلال الأسرى لديها، وهو يناشد من أجل استمرار الضغوطات على حكومة بنيامين نتنياهو للإفراج عنهم.



وظهر الأسير متان إنجليست، وهو يرتدي ملابس عسكرية، وقال إن القوة العسكرية لن تفلح في إعادتها، فضلا عن دعوته إلى الاستمرار في صفقة التبادل من أجل خروجه.



ووجه رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال: "أنت الوحيد الذي يملك القوة للتأثير على نتنياهو وحكومته".



وأضاف في رسالة إلى رئيس أركان الاحتلال: "نحن دافعنا في السابع من أكتوبر، وواجبكم إعادتنا سالمين، والقوة العسكرية لن تفلح في عودتنا أحياء".



ودعا المستوطنين إلى ممارسة الضغط على الاستمرار في التظاهر، من أجل إجبار حكومة نتنياهو في مواصلة صفقة تبادل الأسرى.



وقال إنجليست إن المعاملة التي يتلقها كونه جندي، تختلف عن معاملة "المدنيين" لدى القسام، مطالبا بالنزول إلى الشوارع "وعدم التخلي عنا".



