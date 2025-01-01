القادة العرب الواصلون والغائبون عن القمة العربية في القاهرة (صورو فيديوهات)

رئيس العراق عبد اللطيف رشيد كان من أوائل الواصلين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني.

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي، ومعه عضو المجلس اللواء سلطان العرادة الاثنين.

الرئيس السوري أحمد الشرع.

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

الرئيس اللبناني جوزيف عون.

هذا تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان.

ومن المقرر أن يمثل الكويت في القمة ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

ويترأس الملك الأردني عبدالله الثاني وفد بلاده إلى القمة العربية.

وكشفت الخارجية التونسية في بيان الاثنين، أن الرئيس قيس سعيد كلف وزير الخارجية محمد النفطي بترؤس وفد بلاده في القمة، على أن يشارك الاثنين في اجتماع وزاري تحضيري بالقاهرة.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون قرر عدم المشاركة شخصيا في القمة وكلف وزير الخارجية، أحمد عطاف، لتمثيل الجزائر في أعمالها.

أما العاهل المغربي، محمد السادس، الذي عادة ما ينتدب ولي عهده أو شقيقه أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية لحضور القمم العربية، فلم يؤكد حضوره أو غيابه بعد.