الاعلام الرسمي ينعى مدير اذاعة صوت فلسطين في بيت لحم الزميل خالد الدباس

رام الله / سما/

نعى الاعلام الرسمي الفلسطيني، ممثلا بالمشرف العام، الوزير أحمد عساف، وكافة العاملين، زميلهم الاعلامي خالد الدباس، مدير اذاعة صوت فلسطين في محافظة بيت لحم، الذي وافته المنية اليوم الاثنين.

وتقدم الاعلام الرسمي من عائلة الفقيد وذويه وزملائه وكافة الجسم الصحفي والإعلامي بأحر التعازي والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وكان الفقيد الدباس قد شغل عدة مواقع في الاعلام الرسمي، منها: مدير عام للبرامج في صوت فلسطين في المقر العام للهيئة، ومن ثم مدير لإذاعة صوت فلسطين في بيت لحم، حتى رحيله.