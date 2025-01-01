  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاعلام الرسمي ينعى مدير اذاعة صوت فلسطين في بيت لحم الزميل خالد الدباس

الإثنين 24 فبراير 2025 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام الرسمي ينعى مدير اذاعة صوت فلسطين في بيت لحم الزميل خالد الدباس



رام الله / سما/

نعى الاعلام الرسمي الفلسطيني، ممثلا بالمشرف العام، الوزير أحمد عساف، وكافة العاملين، زميلهم الاعلامي خالد الدباس، مدير اذاعة صوت فلسطين في محافظة بيت لحم، الذي وافته المنية اليوم الاثنين.

 وتقدم الاعلام الرسمي من عائلة الفقيد وذويه وزملائه وكافة الجسم الصحفي والإعلامي بأحر التعازي والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وكان الفقيد الدباس قد شغل عدة مواقع في الاعلام الرسمي، منها: مدير عام للبرامج في صوت فلسطين في المقر العام للهيئة، ومن ثم مدير لإذاعة صوت فلسطين في بيت لحم، حتى رحيله.

الأكثر قراءة اليوم

اختلافات بين خطتي القاهرة والسلطة الفلسطينية حول إدارة غزة وإعمارها

عضو كنيست: نفي يائير نتنياهو إلى خارج البلاد لأنه ضرب والده رئيس الحكومة

نتنياهو: سنستكمل أهداف الحرب بغزة وندعم مخطط ترامب

أسير لدى "القسام" يكشف عن أصوله الغريبة عن فلسطين.. من أين جاء قادة الاحتلال؟ (شاهد)‏

مبعوث ترمب يصل المنطقة الأربعاء لتمديد المرحلة الأولى من صفقة غزة

هآرتس: نتنياهو قد يستغل "مشاعر الانتقام" في إسرائيل لاستئناف الحرب

"أبواب الجحيم ستفتح".. يائير غولان يحذر نتنياهو من إفشال صفقة غزة

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يتراجع عن الاتفاق : لا مرحلة ثانية وتحرير جميع الأسرى بضربة واحدة أو استئناف القتال

مركز حقوقي يكشف عن مجزرة ارتكبها الاحتلال بحق 90 مدنيا من غزة دون مبرر

وزير إسرائيلي يكشف عن شروط استئناف مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة ..

يائير غولان: حماس بقيت على قيد الحياة بفضل نتنياهو وهو بقي على قيد الحياة بفضلها

نائب رئيس الكنيست الاسرائيلي : نحن متسامحون أكثر من اللازم ويجب قتل كل الرجال في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية