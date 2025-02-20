  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"هارتس" تكشف: إسرائيل تتكتم على هويات "يهود" اعتقلتهم على خلفية انفجارات تل أبيب

السبت 22 فبراير 2025 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"هارتس" تكشف: إسرائيل تتكتم على هويات "يهود" اعتقلتهم على خلفية انفجارات تل أبيب



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "هآرتس"، أن السلطات الإسرائيلية تتكتم على هويات "يهود" اعتقلتهم أمس الجمعة، على خلفية الاشتباه بتورطهم في حادثة انفجار حافلات في تل أبيب مساء الخميس.

وقالت الصحيفة العبرية إنه: "تم اعتقال إسرائيليين اثنين الجمعة للاشتباه بتورطهما في الانفجارات التي وقعت في حافلتين فارغتين في ضاحيتين بتل أبيب".

وأشارت إلى أنه "تم نقل المشتبه بهما إلى جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) للاستجواب، على الرغم من أن المحكمة أصدرت أمرا بحظر نشر مزيد من التفاصيل بشأن القضية".

ولم يكشف بعد عن هويتي المعتقلين أو الدور المشتبه بقيامهما به، حيث قالت القناة "12" الإسرائيلية في وقت سابق الجمعة، إن أحدهما "مشتبه بنقله أحد المنفذين إلى مدينة بات يام" حيث وقعت التفجيرات.

وانفجرت 3 حافلات مساء الخميس في مواقف ومواقع مختلفة بمدينة بيت يام جنوب مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وأعلنت الشرطة الاشتباه بعملية والبحث عن مشتبه به.

الأكثر قراءة اليوم

حماس ترد على الجامعة العربية

نتنياهو يتوعد حماس ويتهمها بخرق الاتفاق بتسليمها امس جثة لامرأة غزية…

صحيفة إسرائيلية.. لدولة لم تستطع حماية أم وطفليها: عيشوا أوهامكم و”اعبدوا عجلكم الذهبي”

“القسام” تعلن أسماء 6 أسرى إسرائيليين ستفرج عنهم غدًا السبت..

نتنياهو متفاخرا خلال اقتحامه مخيم طولكرم: نقتل وندمّر منازل وشوارع بأكملها

الاعلام العبري : إدارة ترامب تتراجع عن مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة

مصر تدخل دفعة جديدة من البيوت المتنقلة إلى غزة

الأخبار الرئيسية

IMG_8625

"حماس" تسلّم 6 من الاسرى الإسرائيليين في قطاع غزة

IMG_8623

34 يوما لوقف إطلاق النار: تبادل للدفعة السابعة من الاسرى واستمرار الاعتداءات في قطاع غزة

20250220081006reup-2025-02-20t080806z_790344640_rc27ycag9b8z_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza.h-730x438

قيادي في حماس: سلمنا جثمان المحتجزة الإسرائيلية شيري بيباس

ترامب يتراجع عن مخطّطه بشأن غزة ومتفاجئ من مصر والأردن

photo_2025-02-21_16-58-47

صحيفة إسرائيلية.. لدولة لم تستطع حماية أم وطفليها: عيشوا أوهامكم و”اعبدوا عجلكم الذهبي”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية