أفيخاي أدرعي “يستشهد بحديث نبوي” ويطالب المسلمين بالقيام لجنازات اليهود.. وردود (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

أثار أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الإدانات والاتهامات بالاستفزاز كعادته، عندما طالب المسلمين بالقيام لجنازات اليهود. وفي فيديو نشره على حسابه على “اكس” استشهد أدرعي بحديث نبوي: {إنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ مَرَّتْ به جِنَازَةٌ، فَقَامَ فقِيلَ: إنَّه يَهُودِيٌّ، فَقالَ: أَليسَتْ نَفْسًا}، وتساءل أدرعي: “ماذا عنكم أيها الشامتين من هذا الحديث النبوي مع كل هذه المسرحيات الهزلية في عملية اعادة المختطفين الإسرائيليين الشهداء؟ اتقوا الله أيها الحاقدين”!

وإلى جانب ردود المعلقين ندد وكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق والكاتب والباحث الإسلامي الشيخ سعد الفقي، بتصريحات أدرعي.

وقال الفقي في تصريحات لقناة “روسيا اليوم” الروسية إن أدرعي، هو مثل “الذي يقتل القتيل ويمشي في جنازته، يستشهد بحديث رسول الإنسانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشكل غير صحيح وفي غير موضعه، وهو افتراء على الواقع الذي نعيشه”.

وأوضح الفقي أن المسلمين يعرفون قدر الميت باعتباره نفسا، لكن أدرعي تناسى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت النساء والأطفال والشيوخ وهدمت البيوت دون مراعاة للبعد الإنساني الذي يتشدق به.

وأشار الفقي إلى أن تسليم جثث المحتجزين من قبل حماس تم بطريقة محترمة وإنسانية، وهو ما شهد به مندوب الصليب الأحمر الدولي.

واستطرد قائلا: “منذ متى يتحدث الإسرائيليون عن الإنسانية وهم لا يعرفون معناها؟ فقد ارتكبوا جرائمهم المتتالية وصدرت بحقهم قرارات أممية لم تنفذ”.

وطالب الفقي المتحدث باسم جيش الاحتلال، بـ “الاعتذار والانزواء والعودة إلى بلاده ومسقط رأسه، داعيا إياه إلى الكف عن التضليل والكذب، الذي اعتاد عليه كلما ضاقت به السبل واختلت الموازين”. وقال الفقي: “هل كان أدرعي ينتظر زفة بالورود لقتلاهم الذين قتلهم جيشه والقنابل الأمريكية الصنع؟ وهل كان ينتظر منحهم وساماً على جرائم ارتكبها الاحتلال؟”.

وشدد الفقي على أنه كان يجب على أفيخاي مهاجمة جيش الاحتلال الذي قتل الأسرى بعد أن منحوا الأمان أثناء الأسر، وهو ما شهد به العالم بأسره. وأكد الفقي أن العرب لا يعيشون في وطن بديل على أرضهم، وعلى من جاء إليهم أن يعود من حيث أتى.