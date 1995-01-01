  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

سموتريتش يتوعد بهدم مبان بالضفة خلال 2025 أكثر مما يبنيه الفلسطينيون

الأحد 16 فبراير 2025 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش يتوعد بهدم مبان بالضفة خلال 2025 أكثر مما يبنيه الفلسطينيون



القدس المحتلة/سما/

 توعد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، بأن بلاده ستهدم في عام 2025 مباني أكثر مما يبنيه الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ 1967.

وقال سموتريتش، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، في كلمة خلال اجتماع وحدة إنفاذ القانون بـ”الإدارة المدنية” (حكومية): “2025 سيكون أول عام منذ 1967 الذي ندمر فيه أكثر مما يبنون”.

وتابع: “نحن نمضي في ذلك بكل قوتنا، بمزيد من عمليات الهدم”، وفق القناة السابعة العبرية.

وأضاف أن “السيطرة على الأرض هي جوهر الصراع، ومَن يسيطر على الأرض يحدد مستقبلها”.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف تل أبيب الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967 ضمن تحركات لضمها إلى إسرائيل.

ويحدث ذلك على وقع تصريحات رسمية إسرائيلية برفض إقامة دولة فلسطينية، في انتهاك وتحد لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، ودون جدوى تدعو منذ عقود لوقفه.

وأردف سموتريتش أن الحكومة ستعمل على تعزيز عمليات الهدم ومنع البناء الفلسطيني في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل.

وزاد بأن ميزانية 2025 ستتضمن زيادة كبيرة في الموارد المخصصة لعمليات الهدم، عبر تعزيز القوى العاملة، وشراء معدات جديدة، وتطوير تقنيات حديثة لمراقبة البناء الفلسطيني.

وشدد على أن الأمر لا يقتصر على ملاحقة ما زعم أنه بناء “غير قانوني”، بل يشمل أيضا “منعا كاملا للبناء الفلسطيني وإعادة السيطرة الإسرائيلية على الأرض”.

ويقصد سموتريتش في تصريحه المنطقة (ج) بالضفة الغربية، الخاضعة لسيطرة السلطات الإسرائيلية، حيث تمنع البناء أو استصلاح الأراضي فيها، دون تراخيص من شبه المستحيل الحصول عليها، وفق تقارير للأمم المتحدة.

وصنفت اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995 أراضي الضفة إلى 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتقدر الأخيرة بنحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.

وفي المنطقة “ج” هدم الجيش الإسرائيلي، الاثنين، 10 منازل في 3 تجمعات فلسطينية جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

الأكثر قراءة اليوم

ربط متفجرات حول عنقه ثم أعدمه.. تفاصيل جريمة مروعة ارتكبها ضابط في الجيش الإسرائيلي بحق مسن خلال حرب غزة

وزراء خارجية "مجموعة السبع" يطالبون بعدم عودة حماس لحكم غزة

منخفض جوي شديد البرودة في طريقه إلى فلسطين

السعودية تدخل في أخطر ملفات المنطقة وأكثرها “حساسية”.. هل يفعلها محمد بن سلمان؟

الاعلام العبري : نتنياهو يرفض تنفيذ "الشق الإنساني" من اتفاق غزة

رسالة نارية من الإماراتي خلف الحبتور إلى نتنياهو وحكومته

السيسي: مصر تعد خطة متكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة دون أي تهجير للفلسطينيين ويجب ضمان اتفاق وقف إطلاق النار

الأخبار الرئيسية

إيهود باراك يحذر نتنياهو من العودة للحرب في قطاع غزة

20250216061150

الكابينيت يبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة الإثنين ومبعوث ترامب يؤكد تعقيدها

000_36XT9PV

مسؤول مصري يتحدث عن دخول الخيام والكرفانات من معبر رفح إلى غزة

20250216031737

العليا الإسرائيلية ترفض التماسًا يطالب بالكشف العلني عن تفاصيل الصفقة مع حماس

67b1d90442360447ad31a8c3

نتنياهو: ستفتح "أبواب الجحيم" في غزة وفق خطة مشتركة مع ترامب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية