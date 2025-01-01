﻿ خبراء إسرائيليون يؤكّدون انتصار المقاومة الفلسطينية بمعركة كيّ الوعي..

القدس المحتلة / سما/

السرديّة الفلسطينيّة تغلّبت، ربّما بالضربة القاضية، على الرواية الإسرائيليّة منذ بدء العدوان الحاليّ ضدّ قطاع غزّة، وأكبر دليلٍ على ذلك، أنّه بعد سنةٍ وأربعة أشهرٍ من بدء الهجوم الوحشيّ والبربريّ، عادت القضية الفلسطينيّة، بفضل المُقاومة، لتحتّل رأس الأجندة العالميّة، ومن نوافل القول إنّ أفضل السلاح لتوجيه الضربات النفسيّة للعدوّ هو الحرب النفسيّة، وأنّ أعظم درجات المهارة هي تحطيم مقاومة العدوّ دون القتال.

ورغم الانتكاسة العسكرية التي مُني بها الاحتلال أمام المقاومة في غزة، فإنّ الجبهة الإعلاميّة والدعائيّة لم تكن أقل انتكاسة، وتحديدًا لحظات تسليم الأسيرات في غزة من قبل مقاتلي حماس، وما رافقها من طقوس أثارت غضب الاحتلال، الأمر الذي كشف بدوره عن الثمن الباهظ الذي دفعه لإبرام صفقة التبادل.

وأكد غادي عيزرا، المدير السابق لمركز المعلومات الإسرائيلي، ومؤلف كتاب (11 يومًا في غزة)، أنّ “هدف حماس من مراسم إعادة المختطفين الإسرائيليين هو التأثير على المجتمع الدوليّ، والجمهور في غزة، والإسرائيليين، وهذه لحظات أصبحت فيها عملية الوعي خارجة عن السيطرة، حث بدأت الحركة دعايتها كحملة توعية مدروسة، مستهدفة ثلاث فئات رئيسية”.

وأضاف في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، أنّ “الفئة الأولى التي استهدفتها حماس من حربها الدعائية هي الرأي العام الدولي، في محاولة منها لإيجاد شرعية لها استعدادًا لما هو آتٍ، من خلال وضعها شعار على المسرح باللغة الإنجليزية نصّه (انتصار المظلومين على النازية الصهيونية)، في تطابق مقصود مع ثقافة WOKE، التي ترى العالم من خلال عدسات ثنائية من الظالمين والمظلومين، رغم أنه لا يزال من المبكر جدًا تقييم تأثير الحدث في هذه الفئة”.

وأوضح أنّ “استهداف حماس للجمهور من دعايتها هذه، وهو الفئة الثانية، هدف لمواصلة ترسيخ الوعي السياديّ في غزة، بدءًا بالزي الرسمي الذي يرتديه المقاومون، مرورًا باستخدام العناصر المؤسسية مثل الأختام، وانتهاءً بالحشد المتحمس من المؤيدين الذين حضروا الحدث، والأهم من ذلك تأكيد عودة مئات الآلاف لشمال قطاع غزة بعد ذلك بوقت قصير”.

وزعم أنّ “حماس خاطبت الرأي العام الإسرائيليّ، وهو الفئة الثالثة، من خلال إجبارها للمختطفات الإسرائيليات على قول أشياء معينة، وارتداء ملابس بعينها، وعلامات غريبة، والحصول على شهادات إطلاق سراحهن، بهدف تدمير الروح المعنوية للإسرائيليين، من خلال لافتة بارزة تعلن باللغة العبرية أنّ (الصهيونية لن تنتصر)، بهدف تحدّي مفهوم الصهيونية، والتضامن الاجتماعي للإسرائيليين”.

من جانبها، زعمت ليلاخ سيغان، الخبيرة الإعلامية في صحيفة (معاريف)، أنّ “مشاهد تسليم الأسيرات في غزة تكشف الضغط النفسي الذي تمارسه حماس على الإسرائيليين، ووصل مستويات متطورة للغاية، حيث تحظى وسائلها الإعلامية بدعم من العديد من القنوات العربية الكبرى، وعدد لا بأس به من وسائل الإعلام الغربية”.

وأضافت في مقال أنّ “المشاهد الإعلامية المرتبطة بتسليم الأسيرات للصليب الأحمر في غزة تحمل دلالات داخلية وخارجية، أولّها أنّ حماس تُبدي قوتها في استعادة السيطرة على غزة، وثانيها تكشف مقاطع فيديو أنّ الأسيرات يتلقين معاملة حسنة من خاطفيهن في أثناء وداعهن، وهم يشكرونهم باللغة العربية، ويبتسمون، بل يحصلن على شهادة وحقيبة تذكارية، وكل إنتاج هذا الفيديو له جمهور وهدف وغرض”.

وأوضحت أنّ “حماس أرادت من مقاطع الفيديو المصورة لعمليات تسليم الأسيرات ترسيخ روايتها وسرديتها حول الحرب الأخيرة، والتزامًا منها بهدفها المتمثل بإلحاق القسوة، الجسدية والنفسية، بالإسرائيليين، الأمر الذي يستدعي منهم ألّا يقعوا في هذا الفخ، وعدم التصرف بردود الفعل المنفعلة، بل التعامل بتفكير بطريقة جديدة، والتحرر من الهواجس، رغم أنّ المشكلة التي تواجهنا تتمثل بأن سردية حماس تريد إبقاءنا عالقين في كابوس هجومها في السابع من أكتوبر”.

وأشارت إلى أنّ “المشاهد المصورة خلال تسليم الأسيرات تتعلق بالحرب النفسية التي تشنها حماس على الاحتلال، بهدف محاولة تقييد الإسرائيليين من الناحية العاطفية والمعنوية، ما يجعل من الصعب عليهم رؤية الصورة الكبيرة، بسبب كثرة المشتّتات من حولهم، لكن الأهم هو أنْ نتخلص من روايات (النصر الكامل) أو (الضغط العسكري فقط هو الذي سيقضي على حماس، ويطلق سراح المختطفين)، لأنّها أثبتت عدم فعاليتها”.

وأكّدت في ختام مقالها أنّ “الاحتلال الذي أعلن أنّه لن يتفاوض مع العناصر المعادية، لكن رفضه انهار، وقد حان الوقت للتفكير بمعادلة واستراتيجية جديدة، لا تقوم على ردود الفعل، بل نهج طويل الأمد ومتطور، يعتمد على القضاء على العناصر المعادية بمساعدة تعاونيات جديدة، وبرئيس أمريكي غير تقليدي ومؤثر، لكن الخطوة الأولى هي إنهاء صفقة التبادل، مع كل الصعوبات المنطوية عليها”، على حدّ تعبيرها.