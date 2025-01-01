سفير الإمارات لدى واشنطن: الولايات المتحدة تتبع نهجا صعبا بشأن غزة

واشنطن/سما/

قال سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف مانع العتيبة يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تتبع نهجا صعبا بشأن قضية غزة.



وأضاف في القمة العالمية للحكومات في دبي "كلنا في نهاية المطاف في مهمة للبحث عن حلول، لكننا لا نعرف حتى الآن إلى أين ستؤول الأمور".

شأن غزة، قال العتيبة إن "بلاده ستحاول إيجادها"، موضحا أنه "لا يزال بإمكان البلدين إجراء محادثات والتنسيق فيما بينهما حتى لو اختلفا بشأن قضية ما".

وقال: "نتمتع بالمرونة، ونعبر عن آرائنا بوضوح، نحن صريحون جدا ولا نندم على ذلك، وبالتالي تماما مثل أي علاقة، يستمع أصدقاؤنا إلينا في بعض الأحيان، ولا يستمعون إلينا أحيانا، نتفق على مواقف معينة في بعض الأوقات، ونختلف في بعض الحالات، سعينا دائما لإيجاد أرضية مشتركة".

كما أوضح: "ليس معنى أننا لا نحب شيئا معينا، أننا لن نتحدث مع بعضنا البعض".

وفي الأيام الماضية، كرر الرئيس الأمريكي دعوته لمصر والأردن، استقبال فلسطينيين من قطاع غزة، الذي قال إنه يجب خروج السكان منه لإعادة إعماره، وهو أمر رفضته الدولتان بشكل صارم.

ولقيت فكرة ترامب رفضا فلسطينيا وعربيا، وتنديدا من دعاة حقوق الإنسان باعتبارها اقتراحا للتطهير العرقي.

وعبرت الإمارات في وقت سابق، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية على أراضي السعودية، وأكدت أن سيادة المملكة "خط أحمر".