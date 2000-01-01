قصف روسي عنيف يستهدف كييف وحديث عن قتلى ودمار وحرائق..

كييف/ وكالات/

قصف الجيش الروسي الأربعاء كييف بصواريخ أوقعت قتيلا واحدا على الأقلّ، بحسب ما أعلن رئيس بلدية المدينة بعيد تفعيل صفارات الإنذار فيها.

وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو في منشور على تلغرام إنّه “في حصيلة أولية، قُتل شخص واحد في منطقة بوديلسكي. في منطقة دارنيتسكي، اندلع حريق على أراضي مؤسسة خاصة”.

وأضاف أنّ القصف الصاروخي أوقع أيضا ثلاثة جرحى نقل إثنان منهم إلى المستشفى بينما تلقّى الثالث الرعاية الطبية في عين المكان.

وبحسب خدمات الطوارئ الحكومية فقد ألحق القصف أضرارا مادية وتسبّب بحرائق في أربع على الأقل من مناطق العاصمة.

وصدرت هذه الحصيلة الأولية بعيد تحذير السلطات الأوكرانية السكّان من أنّ مناطقهم تتعرّض لقصف روسي بصواريخ بالستية.

وقال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، إنّ أنظمة الدفاع الجوي حول كييف تتصدّى لقصف بالصواريخ البالستية.

وتسابق روسيا وأوكرانيا الوقت لتحقيق مكاسب ميدانية يمكنهما استخدامها على طاولة مفاوضات السلام الذي تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحقيقه بينهما.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة نشرت الثلاثاء إن أوكرانيا مستعدة لعرض تبادل أراض مع روسيا في إطار مفاوضات سلام محتملة لإنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ نحو ثلاث سنوات.

من المقرّر أن يتلقي زيلينسكي نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس الجمعة في مؤتمر ميونيخ للأمن، وفق ما أفاد المتحدث باسم الرئيس الأوكراني وكالة فرانس برس، في حين تضغط الولايات المتحدة من أجل وصع حد للحرب.

وفانس من منتقدي الدعم الأميركي الذي يمكّن أوكرانيا من مواصلة الصمود.

وقال زيلينسكي في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة غارديان البريطانية ونشرتها في موقعها الإلكتروني الثلاثاء “هناك أصوات تقول إن أوروبا يمكن أن توفر ضمانات من دون الأميركيين، ودائما ما أقول لا”.

وتابع “الضمانات الأمنية من دون الولايات المتحدة ليست ضمانات أمنية حقيقية”.

ويسعى ترامب للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، إلا أن بنود أي اتفاق محتمل تثير مخاوف أوكرانيا.

والثلاثاء، أعرب ترامب عن أمله بأن يشكّل إفراج روسيا عن الأميركي مارك فوغيل المعتقل لديها، مدخلا لبدء علاقات جديدة مع موسكو من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب في المكتب البيضوي في البيت الأبيض “لقد عاملتنا روسيا بشكل جيد جدا”، مضيفا “آمل أن يشكّل ذلك بداية علاقة تمكّننا من وضع حد لتلك الحرب”.

في مقابلته مع الغارديان، قال زيلينسكي “سنبادل أراضي بأخرى”، مضيفا أنه يمكن أن يعرض تسليم موسكو الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة كورسك منذ ستة أشهر، لكنه أشار إلى أنه لا يعلم أي أراض قد يطلب في المقابل.

وقال “لا أعلم، سنرى. لكن كل أراضينا مهمة، ليست هناك أولوية”.

أعلنت روسيا ضم خمس مناطق أوكرانية هي القرم في العام 2014 ومن بعدها دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزابوريجيا في العام 2022، على الرغم من أنها لا تسيطر عليها بالكامل.

الإثنين قال ترامب إن كيث كيلوغ، مبعوثه الخاص المكلّف السعي لوقف الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، سيزور كييف في 20 شباط/فبراير.

في حين يسعى ترامب إلى إنهاء سريع للنزاع، يطالب زيلينسكي واشنطن بتضمين أي اتفاق ضمانات أمنية.

وتخشى كييف أي تسوية لا تتضمن التزامات عسكرية حازمة، مثل العضوية في منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو نشر قوات لحفظ السلام، مقدّرة أنه خلافا لذلك، سيتمكن الكرملين من التحضير لهجومه التالي.

وكان الرئيس الأوكراني أكد الأسبوع الماضي أن بلاده مستعدة لاستقبال “استثمارات من شركات أميركية” في معادنها النادرة، مشددا على أن “جزءا من مواردنا المعدنية” موجودة في المنطقة المحتلة.

في المقابلة مع الغارديان قال الرئيس الأوكراني “أولئك الذين يساعدوننا في إنقاذ أوكرانيا سيعيدون إعمارها بشركاتهم مع الشركات الأوكرانية. كل هذه الأمور نحن مستعدون للتحدث عنها بالتفصيل”.

وقال إن أوكرانيا لديها احتياطيات من المعادن تعد من الأكبر في أوروبا، مشدّدا على أن وقوعها في يدي روسيا “لا يخدم مصالح الولايات المتحدة”.

ووصف زيلينسكي هذه الاحتياطيات بأنها “موارد طبيعية قيّمة يمكن أن نعرض على شركائنا إمكانيات لم تكن متاحة سابقا للاستثمار فيها. بالنسبة إلينا سيسهم ذلك في خلق وظائف وبالنسبة للشركات الأميركية سيخلق أرباحا”.

يأتي انعقاد مؤتمر ميونيخ في وقت تتقدم روسيا في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا حيث سيطرت على العديد من البلدات خلال العام الماضي، معظمها دمر تماما بسبب أشهر من القصف الروسي.