خمسة مخاطر مركزية لخطة ترامب بشأن غزة

القدس المحتلة/سما/

قال الكاتب الإسرائيلي تسفيكا حايموفتش، إن الأفكار التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن خطة، لا تحمل فرصا، بل تحمل أخطارا، والمنطقة كلها تدخل في هزة لا تحمد عقباها.

ولفت إلى أن نتنياهو لن يكون جريئا لو طلب منه كتابة ما طرحه ترامب في البيت الأبيض، لكن بعد أن جف الحبر وتحدثت كل الأطراف برأيها، فعلينا اليوم أن نواجه 5 مخاطر مع الواقع الجديد الذي طرأ.

وقال حايموفتش، إن الخطر الأول "يتعلق باستمرار تنفيذ المنحى لتحرير كل المخطوفين بالنسبة للخطة ستسأل حماس نفسها أي مصلحة توجد لها حتى لمواصلة المرحلة الأولى من المنحى الذي نوجد في ذروته، من ناحية المنظمة، فإن استمرار تحرير المخطوفين، حين يكون هدف المفاوضات هو إنهاء الحرب في غزة لا يتوافق مع خطة ترامب".

أما الخطر الثاني، فيتعلق بإمكانية أن "توحد أفكار ترامب، العالم العربي والسنة والشيعة على حد سواء ضدها وإنشاء تحالف من الحائط إلى الحائط مع إيران".

ورأى الكاتب أن الخطر الثالث من أفكار ترامب، هو "حدوث اضطرابات في الأردن في حال تهجير فلسطينيين إليه لدرجة تسقط العائلة المالكة، وسقوط البلاد كثمرة ناضجة في يد إيران، عندها سنلتقيها في الحدود الأول لإسرائيل، ومن لم يرغب في لقائها عند الحدود مع سوريا فسيراها في الأردن".



أما الخطر الرابع، فهو إزالة الخيار العسكري تجاه إيران، في حال وجود اتفاق أمريكي جيد معها من وجهة نظر ترامب، لكن أي اتفاق يختبر بتنفيذه بآليات ورقابة على مدى الزمن.

وقال الكاتب إن الخطر الخامس في أفكار ترامب يتمثل في دخول التطبيع مع السعودية في حالة من الجمود، والسبب "ربط مستقبله بالحل الفلسطيني حتى ولو في الجانب التصريحي، وبالتالي تصعيب عملية استيعاب التطبيع".

وشدد على أن حكومة الاحتلال مطالبة بالاستعداد لسيناريوهات الخطر، وعدم التحلي بالمنحى الثوري الذي عرضه ترامب، حيث لا ترف للاستعداد لكل تلك المخاطر، سواء تحقق منحى الرئيس الأمريكي أم لا، مع أهمية أن هناك مخاطر ولا يوجد فرص.