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متى سيحدث تطبيع "إسرائيل" مع السعودية؟.. نتنياهو يجيب

الأحد 09 فبراير 2025 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
متى سيحدث تطبيع "إسرائيل" مع السعودية؟.. نتنياهو يجيب



القدس المحتلة/سما/

نقل مواقع واينت العبري، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قوله إن التطبيع مع المملكة العربية السعودية سيحدث عندما "تتأكد إسرائيل من أن إيران لا تمتلك أسلحة نووية".


وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية نشرت أمس السبت، أشار نتنياهو إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية، موضحا أنه سيحدث "عندما نكمل التغيير في الشرق الأوسط، وعندما نقطع المحور الإيراني أكثر مما فعلناه حتى الآن".

وأشار إلى أنه ناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حين التقاه قبل أيام في واشنطن، مسألة منع طهران من الحصول على السلاح النووي.

وأوضح "عندما نتأكد من أن إيران لا تمتلك أسلحة نووية، وعندما ندمر "حماس" فإن هذه الأمور ستمهد الطريق لاتفاق مع السعوديين ومع الآخرين".

وكان نتنياهو أجرى مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية  نشرت مساء أمس، تحدث فيها عن أهم القضايا في الشرق الأوسط والتي شملت "قطاع غزة وتهجير سكانه ضمن خطة ترامب، والقضاء على حماس، وإطلاق سراح كافة الرهائن الإسرائيليين، والملف النووي الإيراني، والتطبيع مع السعودية".

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