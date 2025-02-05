نتنياهو يهدي ترامب "البيجر"

القدس المحتلة/سما/

كشف مصدر من الوفد الإسرائيلي المرافق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى واشنطن، أن الأخير قدّم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهاز "بيجر" ذهبي وجهازا عاديا كهدية تذكارية.



وبحسب المصدر، فإن ترامب أعرب عن إعجابه بالهدية، واصفا عمليات "البيجر" بأنها "عملية عظيمة"، في إشارة إلى تفجيرات أجهزة البيجر التي انفجرت بعدد من عناصر "حزب الله" في لبنان في سبتمبر الماضي.



وقال مسؤول سياسي بعد اللقاء بين نتنياهو وترامب: "لقد أنهينا زيارة ناجحة للغاية فاقت كل توقعاتنا وأحلامنا. لقد كانت زيارة تاريخية بكل معنى الكلمة، وكانت لها آذار كبيرة للغاية على مستقبل دولة إسرائيل. وقبل كل شيء، كانت الزيارة الأكثر ودية بين رئيس أمريكي ورئيس وزراء إسرائيلي".

يذكر أنه في 17 و18 سبتمبر 2024، شهد لبنان وسوريا سلسلة تفجيرات متزامنة استهدفت أجهزة إلكترونية، أبرزها أجهزة البيجر وأجهزة الاتصال اللاسلكي (ووكي-توكي)، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وإصابة آلاف آخرين بينهم أطفال.

وأثارت التفجيرات حالة من الذعر بين السكان، خاصة مع استهدافها مناطق مزدحمة، مثل الشوارع السكنية ومحلات السوبر ماركت، وأثناء جنازة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبحسب التقارير، فإن أجهزة البيجر وأجهزة الاتصال اللاسلكي التي فجرتها إسرائيل كانت تستخدمها كوادر "حزب الله"، لكنها وصلت أيضا إلى مدنيين، بمن فيهم عاملون صحيون ومنظمات غير ربحية، ما زاد من عدد الضحايا. ويرجح أن التفجيرات نفذت عبر أجهزة متفجرة صغيرة يتم التحكم بها عن بعد.

وفي نوفمبر الماضي، اعترف نتنياهو بمسؤولية إسرائيل عن عملية "البيجر".