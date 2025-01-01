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سوريا: الجيش الإسرائيلي يتحدى وجود الوفد الأممي ويفتش منازل أهالي بلدة المعلقة بريف القنيطرة

الثلاثاء 04 فبراير 2025 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوريا: الجيش الإسرائيلي يتحدى وجود الوفد الأممي ويفتش منازل أهالي بلدة المعلقة بريف القنيطرة



دمشق/سما/

توغل الجيش الإسرائيلي في بلدة المعلقة بريف مدينة القنيطرة جنوب غربي سوريا وقام بتفتيش منازل الأهالي تزامنا مع وصول وفد أممي إلى مبنى المحافظة لتفقده بعد انسحاب إسرائيل منه مؤخرا.


وجاء في بيان إدارة العمليات العسكرية: "توغّل الجيش الإسرائيلي داخل بلدة المعلقة بريف القنيطرة، وقام بتفتيش منازل الأهالي".


وأفادت وسائل إعلام سورية بوصول وفد من الأمم المتحدة إلى مبنى محافظة القنيطرة لتفقده من الداخل والخارج، وذلك بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منه.

يُذكر أن القوات الإسرائيلية سيطرت على مبنى المحكمة والمحافظة في القنيطرة لأكثر من 40 يوما.

وأقدم الجيش الإسرائيلي على حرق مبنى المحافظة، وواصل تجريف الأراضي التي توغّل فيها بريف المحافظة."

وفي أوائل يناير الماضي، رصد إعلام سوري محلي توغّل آليات تابعة للجيش الإسرائيلي برفقة جرافات عسكرية إلى بلدة المعلقة بريف القنيطرة، ودخول سرية من قوات الدرعيات غربي بلدة الرفيد.

وفي تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من منطقة "جبل الشيخ"، قال إن إسرائيل ستبقى في "المنطقة الأمنية" لفترة غير محدودة، مؤكدا أنه "لن يسمح للقوات المعادية بترسيخ وجودها في جنوب سوريا".

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