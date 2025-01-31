منتدى القادة والمقاتلين الاحتياط في الجيش الإسرائيلي: يبدو أننا لم نتعلم شيئا من الماضي

القدس المحتلة/سما/

علق منتدى القادة والمقاتلين الاحتياط في الجيش الإسرائيلي على تقرير عبري حول فتح معبر رفح اليوم الجمعة بدلا من الأحد القادم.



وقال المنتدى ردا على تقرير هيئة البث الإسرائيلية: "إذا كان التقرير صحيحا بأن معبر رفح سيفتح اليوم من قبل الفلسطينيين وشركات أجنبية، فهذا يعني أننا لم نتعلم شيئا من الماضي".

وأضاف: "فقدان الأصول الإستراتيجية يلقي بظلال ثقيلة على إنجازات الحرب، التي تآكلت بالفعل في الصفقة الأخيرة، يبدو أننا لم نصحُ بعد، ولم نستخلص الدروس من 7 أكتوبر، النصر سيتم تقييمه بالأفعال، عبر القضاء النهائي لحركة حماس".

وتتجه الأنظار إلى معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، وذلك بعد مرور أكثر من 10 أيام على بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية.

وكانت الهيئة قد نقلت عن مصادر فلسطينية رسمية قولها إن "إدارة المعبر ستكون تحت إشراف بعثة EUBAM الأوروبية الأمنية، إلى جانب فلسطينيين من غزة غير مرتبطين بحماس، ويُرجح أن يكونوا تابعين للسلطة الفلسطينية، لكن ليس تحت إشراف رسمي مباشر منها".

وأضافت أن الفلسطينيين الذين سيشرفون على تشغيل المعبر حصلوا على موافقة إسرائيلية، مشيرة إلى أنه "اعتبارا من اليوم، سيسمح بخروج عناصر الجناح العسكري لحماس الذين أصيبوا خلال الحرب لتلقي العلاج الطبي في الخارج، وفقا للاتفاق".