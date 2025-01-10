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بسبب "إسرائيل".. حبس الكويتية فجر السعيد ونقلها للسجن المركزي

الجمعة 10 يناير 2025 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب "إسرائيل".. حبس الكويتية فجر السعيد ونقلها للسجن المركزي



الكويت/سما/

قررت النيابة العامة في الكويت حبس الإعلامية فجر السعيد 21 يوما احتياطيا وإحالتها للسجن المركزي في قضية اتهامها بالدعوة للتطبيع مع إسرائيل والاضرار بمصالح البلاد.


وأفادت صحيفة "القبس" بأنه من المتوقع ان يتم عرض فجر السعيد أمام قاضي تجديد الحبس، للنظر في قرار استمرار حبسها أو إخلاء سبيلها إلى حين تحديد جلسة لمحاكمتها.

وكانت بعض الشبكات الإخبارية غير الرسمية في الكويت قد ذكرت في وقت سابق أن الداخلية الكويتية ألقت القبض على الإعلامية فجر السعيد .

جدير بالذكر أنه في سبتمبر الماضي، أثارت "السعيد" غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها مقطع فيديو أثناء ترحيبها بإسرائيليين بمنزلها في جورجيا.

كما كانت الإعلامية الكويتية فجر السعيد قد دافعت خلال السنوات الماضية عن رأيها المؤيد للتطبيع والسلام مع إسرائيل.

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