محامي القرضاوي: طيارة خاصة قادمة من الإمارات تسلمته الساعة الثانية والربع..

وكالات - سما-

قال محمد صبلوح محامي الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي إن طيارة خاصة قادمة من الإمارات تسلمت القرضاوي الساعة الثانية والربع اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن التنسيق مخطط له منذ أيام.

وأضاف أن الشاعر القرضاوي أضرب عن الطعام من الساعة السادسة مساء أمس حتى رفع الظلم عنه، مشيرا إلى أنه بعد الاستحصال على إذن من أعلى مرجع قضائي وبعد الانتظار لأكثر من ساعة في مديرية قوى الأمن الداخلي لزيارة الشاعر عبد الرحمن القرضاوي حيث تمنعت مديرية قوى الأمن الداخلي عن تنفيذ إذن الزيارة وأرسلوا عبد الرحمن بمواكبة سبع سيارات أمنية الى الأمن العام تمهيدا لترحيله الساعة الرابعة والنصف الى الامارات.

وقال صبلوح إن الرئيس ميقاتي رفض لقاء وفد من العلماء لمناقشة قضية القرضاوي قبل إصدار قراره.

في ذات السياق قال الوزير المصري السابق محمد محسوب إن قرار لبنان تسليم مصري يحمل جنسية تركيا لكلام صدر عنه في سورية إلى الإمارات رغم غياب اتفاقية تسليم بين البلدين، فضيحة قانونية وحقوقية وسياسية مدوية.

وأضاف أنه بغض النظر عن قصائد مدح تضمنها قرار مجلس وزراء لبنان للإمارات ونظام عدالتها، فإن القرار يمثل مستند إدانة لمصدريه.

من جهته قال د. محمد البرادعي إنه فى الوقت الذى نطالب به العالم بالالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية فيما يخص قضايانا المصيرية علينا أن نقوم نحن اولا بالتأكد من احترامنا لها حتى تكون لدينا المصداقية المطلوبة.

وأضاف أنه كرجل قانون يعرف يقيناً ان مستقبل عالمنا العربي مرتبط بشكل وثيق ايجاباً وسلباً باحترامنا للحقوق والحريات الأساسية، مشيرا إلى أن قضية ‎عبدالرحمن يوسف القرضاوي بعيدا عن أي اعتبارات سياسية تثير العديد من المسائل القانونية الهامة التي يحكمها القانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان وفي مقدمتها تلك الخاصة بحرية الرأي و التعبير وبحق اللجوء السياسي وغيرها.

وطلب البرادعي من الحكومة اللبنانية ان تقوم، قبل اتخاذ اي اجراء آخر ومن منطلق الشفافية، بنشر التكييف والأسانيد القانونية التى بنت عليها قرارها حتى يستطيع أهل القانون في لبنان وفي ‎تركيا، الدولة التي يحمل جنسيتها ويعيش في كنفها، وكذلك الرأي العام الدولي ان يقيم مدى اتساق القرار مع القانون والمعاهدات الدولية ومدى التزام لبنان بها.