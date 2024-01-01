الراصد الجوي : منخفض جوي وأمطار غزيرة الليلة حتى مساء الثلاثاء

رام الله/سما/

من المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتبارا من هذه الليلة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، وتسقط الأمطار فوق معظم المناطق.

وقال الراصد الجوي داود طروة، ان الامطار ستبدأ الليلة على المنطقة الشمالية من البلاد، وتمتد تدريجيا خلال ساعات الليل المتأخرة وفجر الاثنين لتشمل كافة المناطق، مع انخفاض على درجات الحرارة.

وفي يوم غد الاثنين يكون الطقس باردا، وتسقط أمطار على فترات فوق معظم المناطق، وتكون غزيرة ومصحوبة بزخات من البرد أحيانا، وخلال ساعات المساء والليل يشتد تساقط الامطار.

وفي يوم الثلاثاء يستمر تأثير المنخفض الجوي، وتسقط الأمطار على فترات فوق معظم المناطق، وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحيانا، وخلال ساعات المساء والليل يضعف تدريجيا تساقط الامطار.

ويحذر خلال فترة تأثير المنخفض الجوي من خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية، كما يحذر من سقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية في مناطق خيام النازحين في قطاع غزة.