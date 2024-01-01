"آيلاند": اليمنيون لديهم صواريخ تكفي لعامين ويجب تشكيل تحالف دولي لفرض حصار كامل عليهم..

القدس المحتلة/سما/

حذّر رئيس مجلس “الأمن القومي” الإسرائيلي سابقاً، غيورا آيلاند، من أنّ اليمنيين “يمتلكون صواريخ تكفي لمدة عامين”، معتبراً أنّ ثمة “حاجةً إلى تشكيل تحالف دولي لفرض حصار كامل على اليمن”.

ووفقاً له، لا يقتصر التحدّي الذي تواجهه “إسرائيل” ضدّ اليمن على المسافة، بحيث تتمثّل المشكلة الرئيسة بـ”الافتقار إلى المعلومات الاستخبارية”.

وفي السياق نفسه، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ التقديرات في كيان الاحتلال تشير إلى امتلاك اليمنيين “مخزوناً من الصواريخ، يكفيهم لأشهر طويلة”، مضيفةً أنّ وتيرة القصف من اليمن “من المتوقّع أن تتصاعد”.

تُضاف هذه التعليقات إلى اعترافات إسرائيلية تصاعدت خلال الأيام الماضية، مع تصاعد القصف اليمني على كيان الاحتلال، بحيث أكد مصدر أمني لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية أنّ اليمنيين “يمثّلون تحدّياً لم نواجهه من قبل، ولم نكن نعرف كيفية التعامل معه”.

ووفقاً للصحيفة، فإنّ أسباب التعقيد في مواجهة القوات المسلحة اليمنية تكمن في وجودهم على بعد آلاف الكيلومترات عن “إسرائيل” وانتشارهم على مساحات شاسعة، معظمها غير محدّد على الخريطة.

وأقرّت الصحيفة بـ”صعوبة انكسار اليمنيين وهزيمتهم”، مشيرةً في هذا السياق إلى الحرب التي خاضتها السعودية ضدهم، وعجزها عن تحقيق أيّ نصر أو إخضاعهم.

وسبق أن تحدّثت “معاريف” عن 3 تحدّيات تواجهها “إسرائيل” أمام اليمن، يتعلّق أولها بالقدرات العسكرية اليمنية. والمستوى الثاني مرتبط بضعف المعلومات الاستخبارية النوعية عن اليمن، في حين أنّ بناء القدرات الاستخبارية هو “عملية طويلة تستغرق سنوات طويلة.. وقد يكلّف سدّ الفجوة في القدرات أضراراً جسيمة”.

أمّا المستوى الثالث، بحسب الصحيفة، فيتعلّق بعدم قدرة “إسرائيل” على بلورة “سياسة تغيير مناخ إقليمي”، وبالتالي تشكيل تحالف ضدّ اليمن.