السعودية ترحب بتبني الأمم المتحدة قرارا بشأن "إسرائيل"

الرياض/سما/

أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها عن ترحيب المملكة بتبني الأمم المتحدة قرارا بشأن التزام إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين.



وجاء في البيان: "المملكة العربية السعودية ترحيب بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا قدمته مملكة النرويج بالشراكة مع المملكة وعدد من الدول، يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وبينت الخارجية أن "هذا القرار الذي يهدف لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في ظل ما يمر به".

وأضاف البيان: "يعبّر القرار بكل جلاء عن الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة".

وختم البيان: "تثمن المملكة الموقف الإيجابي للدول التي صوّتت لصالح القرار".