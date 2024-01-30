  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السعودية ترحب بتبني الأمم المتحدة قرارا بشأن "إسرائيل"

السبت 21 ديسمبر 2024 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية ترحب بتبني الأمم المتحدة قرارا بشأن "إسرائيل"



الرياض/سما/

أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها عن ترحيب المملكة بتبني الأمم المتحدة قرارا بشأن التزام إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين.


وجاء في البيان: "المملكة العربية السعودية ترحيب بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا قدمته مملكة النرويج بالشراكة مع المملكة وعدد من الدول، يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وبينت الخارجية أن "هذا القرار الذي يهدف لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في ظل ما يمر به".

وأضاف البيان: "يعبّر القرار بكل جلاء عن الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة".

وختم البيان: "تثمن المملكة الموقف الإيجابي للدول التي صوّتت لصالح القرار".

#السعودية #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري : اسرائيل تشترط إبعاد أسرى فلسطينيين ضمن الصفقة عن الضفة

عميل بالموساد يظهرملثماً ويكشف جديداً عن تفجيرات البيجر

كوشنر : 10 دول ستنضم إلى اتفاقيات التطبيع بعد السعودية وخطط لربط مينائي حيفا ومسقط..

لحظات الأسد الأخيرة .. هرب بمدرّعة روسية واصطحب معه 3 أشخاص

الكشف عن هوية منفذ عملية دهس بسوق لعيد الميلاد بألمانيا

نتنياهو: لن أوافق على إنهاء الحرب قبل القضاء على حماس

أسعار العملات في فلسطين

الأخبار الرئيسية

2-98-730x438

حماس: اتفاق وقف إطلاق النار يمكن أن يرى النور قبل نهاية العام الحالي إذا لم يعطّله نتنياهو

«سلاح أبيض» و«أحزمة ناسفة»... تكتيكات جديدة لـ«القسام» في غزة

2024-01-30T174542Z_671413119_RC2ORY98V5OU_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-HOSTAGES

وفد إسرائيلي يصل القاهرة تزامناً مع وجود قادة حماس و"الجهاد"

نتنياهو يزعم أنه نجح في تغيير شكل الشرق الأوسط.. هذا ما قاله لـ"وول ستريت جورنال"

1-107-730x438

صحيفة أمريكية: "إسرائيل" ضد تركيا.. صراع القوة المتصاعد في الشرق الأوسط

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية